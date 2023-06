Des chasseurs d’étapes, un sherpa, des néophytes et des bodyguards : zoom sur les 21 coureurs belges au départ du Tour de France 2023

Les chasseurs d’étapes

Wout van Aert

28 ans/Jumbo-Visma

4 participations au Tour

9 victoires d’étape

Wout van Aert ©PDV

Auteur d’un Tour de France exceptionnel l’année dernière au cours duquel il avait su faire cohabiter ses ambitions personnelles (3 victoires d’étape et maillot vert) avec l’objectif collectif d’une victoire finale de Vingegaard, l’Anversois aborde cette Grande Boucle dans un état d’esprit différent. “Je n’étais plus humain en arrivant à Paris en juillet dernier”, a ainsi déjà soufflé van Aert pour témoigner de son épuisement. La perspective des Championnats du Monde sur lesquels il veut briller tant sur la course en ligne (6 août) que lors du chrono (11 août) semble l’inviter à un peu plus de retenue. Il devrait ainsi se concentrer sur les victoires d’étapes ainsi qu’un rôle de soutien à Vingegaard avant de retrouver sa femme Sarah pour la naissance de leur second enfant prévue fin juillet.

Dylan Teuns

31 ans/Israël-Premier Tech

3 participations au Tour

2 victoires d’étape

Dylan Teuns ©VKA

Contrarié pas des problèmes d’ordre privé au cours d’un printemps qu’il veut oublier, le Limbourgeois est sans doute l’une de nos meilleures cartes en montagne. Vainqueur à la Planche des Belles Filles (2019) et au Grand-Bornand (2021), Teuns revient en forme comme en témoigne sa 9e place finale sur le dernier Tour de Suisse. Et comme ce Tour de France est extrêmement montagneux, il devrait trouver un terrain à sa convenance.

Jasper Philipsen

25 ans/Alpecin-Deceuninck

3 participations au Tour

2 victoires d’étape

Jasper Philipsen. ©BELGA

Déjà vainqueur à six reprises cette saison, Philipsen s’est définitivement profilé comme l’un des hommes les plus rapides du peloton. Coureur complet, il souhaite tenter de ramener le maillot vert à Paris tout en chassant les étapes en compagnie de son poisson-pilote de luxe, Mathieu van der Poel. Vainqueur sur les Champs Élysées la saison dernière, il est l’un des meilleurs atouts belges pour alimenter notre compteur à succès.

Jasper Stuyven

31 ans/Lidl-Trek

6 participations au Tour

Jasper Stuyven. ©BELGA

Passé plusieurs fois très près d’un succès de prestige sur le Tour, Jasper Stuyven rêve toujours d’épingler une étape de la Grande Boucle à son palmarès. “Mais mes précédentes participations m’ont montré à quel point c’était difficile pour un coureur de mon profil, jugeait mercredi matin le coureur de l’équipe Lidl-Trek. Je veux toutefois continuer d’essayer quand je ne me mettrai pas au service de Mads (Pedersen).”

À lire aussi

Le bilan belge au Tour de France ses 10 dernières années. ©IPM graphics

Les Baroudeurs

Victor Campenaerts

31 ans/Lotto-Dstny

1 participation au Tour

Victor Campenaerts. ©PDV

Victime d’une lourde chute (fracture d’une vertèbre cervicale) lors de Bredene-Coxyde, l’ancien recordman de l’heure avait été contraint de mettre un terme à son printemps dès la mi-mars. Pour sa reprise sur le Dauphiné, il s’était montré particulièrement offensif et espère profiter de sa fraîcheur pour faire mouche sur une étape promise à une échappée.

Steff Cras

27 ans/Total Energies

1 participation au Tour

Steff Cras. ©BELGA

Contraint à l’abandon lors de la neuvième étape pour sa découverte du Tour en 2020 (douleurs dorsales), Cras est sans doute trop souvent sous-estimé en Belgique. À l’aise sur les terrains accidentés, celui qui avait terminé 5e du Tour de l’Avenir en 2017 aura un rôle libre au sein d’une équipe Total Energies qui fera la chasse aux étapes.

Les néophytes

Jordi Meeus

24 ans/Bora-Hansgrohe

Jordi Meeus.

Préféré à Sam Bennett au sein de la sélection de l’équipe allemande, le Limbourgeois découvrira le Tour de France ce samedi, le jour de ses 25 ans. Un bien joli cadeau d’anniversaire dont ne compte pas se contenter le sprinter de Lommel. “Si je parviens à garder la roue de Danny van Poppel, mon poisson pilote et l'un des meilleurs du monde dans cet exercice, je ne serai pas loin de la victoire d’étape”, juge-t-il.

Maxim Van Gils

23 ans/Lotto-Dstny

Maxim Van Gils. ©BELGA

S’il n’avait pas prévu initialement de disputer de grand tour cette saison, refroidi par une infection au coronavirus sur la dernière Vuelta, Maxim Van Gils semble s’être laissé convaincre par son état de forme et le palier qu’il semble avoir franchi cette saison (7e de l’Amstel, 8e de la Flèche wallonne et 11e de Liège-Bastogne-Liège). Deux fois cinquième d’étape sur le dernier Dauphiné, il constituera l’atout majeur de l’équipe belge pour les arrivées punchy.

Quinten Hermans

27 ans/Alpecin-Deceuninck

Quinten Hermans. ©NVE

Privé de Tour de France la saison dernière en raison d’une divergence de vue avec le staff de l’équipe Intermarché, Hermans découvrira enfin la Grande Boucle à 27 ans. Moins en vue en début de saison que lors du dernier printemps (2e de Liège-Bastogne-Liège), il pourrait se révéler un soutien précieux pour van der Poel dans les arrivées promises aux puncheurs ou pourra tenter sa propre chance sur les étapes vallonnées.

Jenthe Biermans

27 ans/Arkéa Samsic

Jenthe Biermans. ©NVE

Vainqueur pour la première fois chez les pros en février lors de la Mascate Classic, Biermans est présenté par le staff de l’équipe Arkéa comme “le couteau belge” de la sélection. Polyvalent, il est à l’aise sur les parcours vallonnés et peut aussi emmener un sprinter pour Mozzato.

Le Sherpa

Tiesj Benoot

29 ans/Jumbo-Visma

6 participations au Tour

Tiesj Benoot. ©NVE

Devenu un élément clé du collectif Jumbo-Visma, Benoot aura un rôle essentiel pour Vingegaard lors des étapes vallonnées et les journées en haute montagne. Sherpa du Danois, le Gantois sera une nouvelle fois l’un des moteurs du train jaune et noir dans les massifs aux côtés de Kuss et Kelderman.

Les bodyguards

Nathan Van Hooydonck

27 ans/Jumbo-Visma

1 participation au Tour

Van Hooydonck. ©NVE

Très convaincant pour sa découverte de la Grande Boucle l’année dernière, le neveu d’Edwig sera cette année encore l’un des gardes du corps de Vingegaard sur les étapes de plaine et lorsqu’il sera nécessaire de jouer des coudes dans les finales d’étape nerveuses. Un rôle qu’il devrait en partie partager avec Van Baarle.

Oliver Naesen

32 ans/AG2R Citroën

7 participations au Tour

Oliver Naesen. ©BELGA

Après avoir longtemps été l’ange gardien de Romain Bardet lorsque le Français évoluait chez AG2R, Naesen est désormais devenu celui de Ben O’Connor, le leader australien des troupes de Lavenu. “Oli a le pouvoir de rassurer ceux qui placent sa confiance en lui et son sens de l’humour est essentiel au groupe sur une course de trois semaines”, juge le manager de l’équipe savoyarde.

Stan Dewulf

25 ans/AG2R Citroën

1 participation au Tour

Stan Dewulf. ©PDV

Très apprécié au sein de son équipe pour son sens du collectif, le Flandrien est l’archétype du soldat fidèle. “C’est un gars qui suit toujours les instructions à la lettre et abat un énorme boulot dans l’ombre, avance son boss Vincent Lavenu. Sur le dernier Tour de Suisse, il a par exemple été essentiel dans la victoire d’étape de Felix Gall.”

Dries Devenyns

39 ans/Soudal Quick-Step

7 participations au Tour

Dries Devenyns. ©NVE

Vétéran du peloton de ce Tour de France, celui qui fêtera ses 40 ans à la veille de l’arrivée sur les Champs Élysées est depuis plusieurs années l’un des hommes de confiance de Julian Alaphilippe avec qui il fait le plus souvent chambre commune. “Je suis l’eau et lui, le feu”, caricature ainsi souvent le coureur de Quaremont. Capitaine de route de l’équipe Soudal Quick-Step, il tentera de porter l’ancien double champion du monde vers de nouveaux exploits.

Les wagons des trains

Jasper De Buyst

29 ans/Lotto-Dstny

4 participations au Tour

Jasper De Buyst. ©PDV

Ce pistard d’expérience devra faire parler son sens du placement et du timing afin de déposer Caleb Ewan au bon endroit dans le dernier kilomètre avant que le sprinter australien n’opte ensuite pour la roue de l’un de ses concurrents.

Florian Vermeersch

24 ans/Lotto-Dstny

1 participation au Tour

Florian Vermeersch. ©PDV

S’il est d’abord et avant tout un spécialiste des classiques, Vermeersch possède aussi un très gros moteur qui lui permet de servir de première locomotive au train d’Ewan. Un profil qui devrait également l’autoriser à se glisser dans l’une ou l’autre échappée.

Jonas Rickaert

29 ans/Alpecin-Deceuninck

1 participation au Tour

Jonas Rickaert. ©PDV

Longtemps contrarié par un problème à l’artère fémorale, Rickaert est revenu en condition au meilleur des moments pour Philipsen. S’il a reculé dans le train bleu depuis que van der Poel s’est mué en poisson-pilote de luxe, son rôle n’en reste pas moins essentiel.

Yves Lampaert

32 ans/Soudal Quick-Step

3 participations au Tour

1 victoire d’étape

Yves Lampaert. ©NVE

Coureur très polyvalent, l’ancien porteur du maillot jaune (2022) se mettra essentiellement au service de son sprinter Fabio Jakobsen qu’il avait participé à amener au succès l’an dernier à Nyborg.

Les tours de contrôle

Tim Declercq

34 ans/Soudal Quick-Step

3 participations au Tour

Tim Declercq. ©PDV

Après avoir été privé du dernier Tour en raison d’un contrôle positif au coronavirus survenu au matin de son départ pour le Danemark, le tracteur flandrien mangera à nouveau le vent de l’hexagone pendant des centaines kilomètres pour contrôler les échappées.

Frederik Frison

30 ans/Lotto-Dstny

2 participations au Tour

Frederik Frison. ©PDV

Cet imitateur hors pair sera l’un des compagnons de Declercq à l’avant du peloton où il assurera la part de boulot de l’équipe Lotto-Dstny dans le contrôle des échappées lors des journées promises à un sprint sur lequel Ewan pourrait briller.