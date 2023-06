Passé au Tour : Lieu de passage obligé du Tour, Moûtiers n’a été le théâtre que de trois départs d’étape par le passé dont la dernière il y a 29 ans. Quatre départs et deux arrivées ont eu lieu à Bourg-en-Bresse où Thor Hushovd (2002) et Tom Boonen (2007) se sont imposés. Le Belge y avait retrouvé le maillot vert qu’il allait conserver jusqu’à Paris, deux semaines plus tard.