S’il reste peu ou beaucoup d’indécision pour la victoire finale et les principaux accessits du classement général, cette avant-dernière étape va la dissiper. Six difficultés sont recensées dans les Vosges, cinquième et dernier massif au programme.

La succession des montées, quatre dont trois de 2e catégorie, entre le Ballon d’Alsace (le premier grand col sur le parcours du Tour dès 1905) et le col de la Schlucht, devraient écarter les uns après les autres les équipiers des favoris. Ceux-ci resteront alors aux prises en petit comité dans une étape courte (seule, celle du lendemain est moins longue) donc endiablée. Ce serait dommage que des coureurs, mis en difficulté dès le début de l’étape, rejoignent l’arrivée en dehors des délais.

L’étape et ses 3 600 mètres de dénivelé ne vont offrir aucune récupération. Tout devrait se jouer dans les trente-six derniers kilomètres, à partir de Munster, où le Tour peut encore vaciller. Le Petit Ballon (2e fois sur le Tour seulement) et le col de Platzerwasel (à peine pour la 4e fois) forment un terrain idéal et tout à fait inhabituel pour une ultime explication dont les organisateurs rêvent qu’elle ait le maillot jaune pour principal enjeu.

Qui sait si, comme la Planche des Belles Filles avec l’incroyable rebondissement de 2020, l’un de ses deux (ou les deux) cols alsaciens n’entrera pas lui aussi dans la légende de la Grande Boucle ?

C’est la finale qui avait permis à Annemiek van Vleuten de renverser le Tour féminin l’an dernier, à la veille de l’arrivée, déjà.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

"Avec six difficultés réparties en à peine 133 kilomètres, cette avant-dernière journée de course s'annonce terrible! Elle vient en fin de troisième semaine et tout coup de moins bien risque de se payer cash. Sur un profil comme celui-là, personne n'est véritablement à l'abri d'une défaillance et on pourrait assister à quelques bouleversements au classement général. Une partie du peloton aura sans doute les mollets qui trembleront au départ de Belfort car il faudra réussir à rentrer dans les délais pour célébrer la fin de la Grande Boucle le lendemain sur les Champs Elysées."

La fiche technique de la 20e étape

Départ fictif à 13 h 30.

Départ réel à 13 h 45 après un défilé de 6,6 km.

Arrivée prévue entre 16 h 55 et 17 h 20.

Les difficultés du jour

> km 24 - Ballon d’Alsace (11,5 km à 5,2 %) - 2e catégorie.

> km 56,5 - Col de la Croix des Moinats (5,2 km à 7 %) - 2e catégorie.

> km 64,9 - Col de Grosse Pierre (3,2 km à 8 %) - 2e catégorie.

> km 79,4 - Col de la Schlucht (4,3 km à 5,4 %) - 3e catégorie.

> km 108,2 - Petit Ballon (9,3 km à 8,1 %) - 1re catégorie.

> km 125,3 - Col du Platzerwasel (7,1 km à 8,4 %) - 1re catégorie.

Sprint intermédiaire : km 37,2 - Fresse-sur-Moselle.

Dernier kilomètre : en faux plat montant (3 %). Dernière ligne droite de 170 mètres.

Passé au Tour : 32e passage de la course au maillot jaune à Belfort où les départs (30) sont plus nombreux que les arrivées (22 avec huit succès d’un Belge). Jamais le Tour de France (masculin) n’a fait étape dans la station du Haut-Rhin située sur la commune de Fellering où van Vleuten a fait coup double il y a un an.

L’itinéraire horaire de la 20e étape du Tour de France 2023

0 Belfort 13h45

3 Chaux 13h49

6.2 Giromagny 13h54

8.7 Lepuix 13h58

12 Malvaux 14h03

14 La Goutte du Lys 14h06

24 Ballon d’Alsace 2e 14h18

33.1 Saint-Maurice-sur-Moselle 14h31

37.2 Fresse-sur-Moselle - Sprint 14h37

41.1 Le Ménil 14h42

45.8 Col du Ménil 14h49

49.4 Travexin 14h51

56.5 Col de la Croix des Moinats 2e 15h04

60.4 Le Pré de l’Orme 15h10

63.5 La Roche 15h15

64.9 Col de Grosse Pierre 2e 15h17

67.7 La Courbe 15h21

70.3 Lac de Lispach 15h25

73.5 Vallée de Chajoux-Lispach 15h30

77.8 Xonrupt-Longemer 15h36

79.4 Col de la Schlucht 3e 15h39

92.5 Soultzeren 15h51

97.3 Munster 15h56

108.2 Petit Ballon 1e 16h24

118.2 Sondernach 16h33

125.3 Col du Platzerwasel 1e 16h44

133.5 Le Markstein Fellering 17h05

Moyenne : 40 km/h