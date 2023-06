Avant que le Tour ne se termine exceptionnellement l’an prochain à Nice, en raison des Jeux Olympiques 2024 prévu dans la capitale, Paris et la plus belle avenue du monde couronneront le vainqueur du 110e Tour de France et le gagnant de la dernière étape. Celle-ci va démarrer devant le vélodrome qui servira lors des JO pour les épreuves de piste, en bordure du circuit des courses de BMX. La traditionnelle promenade (avec les photos des différents lauréats dont le vainqueur du Tour) sur les routes des Yvelines précédera l’emballement allant crescendo sur les huit tours du majestueux circuit (de 6,8 km) des Champs Elysées.

Pour la troisième fois, la ligne d’arrivée est tracée un peu plus haut (700 mètres et plus 400 après le dernier virage). Les Belges sont invaincus dans cette configuration après les succès de Wout van Aert et Jasper Philipsen. Les deux Campinois sont les derniers d’une liste de onze compatriotes qui ont levé les bras sur les Champs depuis le premier, Walter Godefroot, il y a 48 ans.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

"On connaît le déroulement classique de cette ultime journée du Tour : on prend des photos et trinque entre coureurs dans la première partie de l'étape avant que cela ne mette véritablement en route une fois entrés sur les Champs Elysées. La tradition veut que ce soit l'équipe du maillot jaune qui y pénètre la première. Il apparaît complètement improbable d'échapper à un sprint massif sur la plus belle avenue du monde où la montée est plus compliquée que ne le laissent deviner les images de la télévision. Si les spécialistes de l'exercice se sont accroché la veille dans les Vosges, ce n'est pas pour laisser filer cette opportunité extrêmement prestigieuse."

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

La fiche technique de la 21e étape

Départ fictif à 16 h 30.

Départ réel à 16 h 40 après un défilé de 3 km.

Arrivée prévue entre 19 h 25 et 19 h 50.

La difficulté du jour

> km 42,8 – Côte du Pavé des Gardes (1,3 km à 6,5 %) - 4e catégorie.

Sprint intermédiaire : km 75,1 – Paris - Haut des Champs Elysées.

Dernier kilomètre : plat puis en léger faux plat montant sur les 700 derniers mètres pavés. Dernière ligne droite de 700 mètres.

Passé au Tour : premier départ à Saint-Quentin-en-Yvelines qui a accueilli l’arrivée d’un contre-la-montre par équipes en 1986 (succès des Système U). Paris, où 38 Grands Départs ont eu lieu en 120 ans, a toujours vu le Tour se terminer dans ses murs depuis 1903. D’abord au vélodrome du Parc des Princes (aujourd’hui disparu) où 54 arrivées ont été jugées. Ensuite sur la piste de la Cipale à Vincennes où 7 arrivées ont eu lieu. Enfin, aux Champs Elysées qui furent le théâtre des 48 dernières étapes depuis 1975 (deux d’entre elles ont été précédées d’un chrono sur un tour du circuit final). La capitale française a également servi d’arrivée à un prologue et à deux étapes qui n’étaient pas les dernières.

L’itinéraire horaire de la 21e étape du Tour de France 2023

0 Saint-Quentin-en-Yvelines 16h40

2.6 Villepreux 16h44

6.1 Plaisir 16h49

11 Sainte-Apolline 16h57

13.5 La Mare Aux Saules 17h01

17.9 La Commande des Templiers 17h07

22.2 Montigny-le-Bretonneux 17h14

25.1 Voisins-le-Bretonneux 17h19

28.1 Guyancourt 17h23

31.2 Le Val d’Or 17h28

34.9 Versailles 17h34

39.2 Viroflay 17h40

41.1 Chaville17h43

42.8 Côte du Pavé des Gardes 4e 17h46

49.8 Porte de Sèvres 17h56

52 Porte de Vanves 18h00

55 Port Royal 18h05

58 Palais du Louvre 18h09

58.9 Entrée sur le circuit final 18h11

60.6 1er passage sur la ligne d’arrivée 18h13

67.5 2e passage sur la ligne d’arrivée 18h24

74.3 3e passage sur la ligne d’arrivée18h34

75.1 Paris - Haut des Champs-Elysées - Sprint 18h35

81.1 4e passage sur la ligne d’arrivée 18h45

87.9 5e passage sur la ligne d’arrivée 18h55

94.7 6e passage sur la ligne d’arrivée 19h06

101.5 7e passage sur la ligne d’arrivée 19h16

108.3 8e passage sur la ligne d’arrivée 19h27

115.1 Paris Champs-Elysées 19h37

Moyenne : 39 km/h