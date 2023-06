Vainqueur final, victoires belges, révélations : nos consultants Tour de France se mouillent avant la Grande Boucle

"La victoire finale ? C’est du 55-45 pour Vingegaard"

Qui de Jonas Vingegaard ou de Tadej Pogacar remportera ce Tour de France ?

Vingegaard et Pogacar font figure de grandissimes favoris à la victoire finale. ©VKA

Jean-Luc Vandenbroucke : “Avant sa chute sur Liège-Bastogne-Liège, j’avais fait de Tadej Pogacar mon grandissime favori pour le Tour tant il m’avait impressionné lors d’un printemps éblouissant. Sa blessure a évidemment changé la donne mais l’écart entre les deux derniers vainqueurs n’est pas abyssal selon moi. Je dirais que c’est du 55-45 à l’avantage de Vingegaard, pas plus.”

Johan Museeuw : “Je vais vous faire une réponse de Normand en avançant que Vingegaard est mon favori mais que je n’exclus aucunement un succès possible de Pogacar (rires). Le grand avantage du Slovène est qu’il a très intelligemment laissé glisser la pression sur son rival qui focalisera bien davantage les attentes.”

À lire aussi

Axel Merckx : “Je vais sans doute être un peu classique et conservateur dans mon analyse mais je vois Vingegaard monter sur la plus haute marche du podium des Champs-Élysées pour la bonne et simple raison qu’il a vécu une préparation sans la moindre anicroche. Il était déjà très impressionnant sur un Critérium du Dauphiné qu’il a écrasé et pourrait profiter de cette forme dès les premières étapes au pays Basque et les Pyrénées qui arrivent très vite pour prendre l’avantage.”

Kevin Van Melsen : “Je mise sur Vingegaard. Mais il sera important pour lui de mettre Pogacar dans les cordes en début de Tour s’il en a la possibilité. Je crois en effet que le Slovène pourrait bien se révéler tranchant dans une troisième semaine au cours de laquelle sa fraîcheur devrait constituer un atout majeur.”

"Carapaz se loupe rarement sur un grand tour"

Qui sera l’invité surprise sur le podium final ?

Axel Merckx : “J’aime beaucoup Mattias Skjelmose, le coureur Danois de chez Lidl-Trek qui vient de remporter le Tour de Suisse. Il n’a que 22 ans et sa progression est saine et linéaire à mes yeux. Il a fini dans le top 10 des trois classiques ardennaises cette année et vient d’être sacré champion national.”

Johan Museeuw : “J’espère qu’un coureur français accompagnera Pogacar et Vingegaard sur le podium à Paris car le cyclisme a besoin d’un porte-drapeau tricolore. On connaît toute l’importance du Tour chez nos voisins, et il serait bénéfique pour la discipline que Bardet (NdlR : dernier Français sur le podium en 2017) trouve enfin un successeur.”

Kevin Van Melsen : “J’ai envie de citer le nom de Richard Carapaz. Ses statistiques (NdlR : 4 podiums en 10 grands tours) sont assez impressionnantes, c’est un coureur qui se loupe très rarement sur une épreuve de trois semaines et fait montre d’une impressionnante constance.”

Jean-Luc Vandenbroucke : “Je mise sur Egan Bernal, par coup de cœur. J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour les grands champions qui s’accrochent à leur destinée après un grave accident. Des gars comme Froome ou le Colombien sont des exemples de volonté et de détermination ! Si l’histoire se concluait par un podium à Paris cette année, l’histoire de Bernal serait sublime.”

"Je ne vois pas le staff de Jumbo brider van Aert"

Wout van Aert endossera-t-il le maillot jaune lors de la première semaine du Tour ?

Johan Museeuw : “Les premières journées au pays Basque seront déterminantes quant aux ambitions jaunes de Wout van Aert. Si les coureurs du classement général se font vraiment la guerre et se mêlent à la lutte pour les victoires d’étapes, cela risque d’être compliqué. C’est lors du week-end d’ouverture que cela se jouera pour Wout je pense.”

Kevin Van Melsen : “Comme tous les amateurs de cyclisme en Belgique, j’ai évidemment envie de dire oui. La mission est totalement dans ses cordes, mais elle sera ardue face à un gars comme van der Poel qui me paraît être dans une excellente condition et veut une revanche après un dernier Tour compliqué.”

Jean-Luc Vandenbroucke : “L’Anversois a mis la barre tellement haut l’an dernier en juillet qu’il va lui être compliqué de répéter une prestation de la même envergure. On connaît cependant son appétit et c’est le genre de perspectives qui le transcende.”

Axel Merckx : “La naissance de son second enfant prévue fin juillet pourrait bien le motiver un peu plus encore à briller sur la première partie du Tour. Il sera important pour Vingegaard, dont il est un parfait complément lors des premières étapes, mais je ne vois pas le staff de chez Jumbo-Visma le brider si des opportunités se présentent tant pour des victoires d’étapes que pour des maillots distinctifs potentiels.”

À lire aussi

Combien de victoires d’étapes les coureurs belges engrangeront-ils ?

Jean-Luc Vandenbroucke : “Nous avons l’habitude d’être gâtés en Belgique, mais il ne faut faire des moissons de 2021 (5 victoires) ou de 2022 (6) une norme. Le Tour de France, c’est une classique tous les jours ! Cela en dit long sur le degré de compétitivité du peloton. Si van Aert et Philipsen lèvent chacun les bras à une occasion, je considérerais alors le bilan comme satisfaisant.”

Johan Museeuw : “Le Tour est un fantastique tremplin dans la carrière d’un coureur et y remporter une étape peut parfois transformer un destin. À côté de Wout et de Jasper, j’espère donc qu’un autre coureur aura le bonheur de goûter au succès lui aussi. Ce serait super pour un garçon comme Maxim Van Gils par exemple.”

Kevin Van Melsen : “Je miserais sur deux ou trois étapes. Sauf si Jasper Philipsen dispose de jambes exceptionnelles et s’impose comme le roi du sprint, je crois qu’il sera compliqué de dépasser ce chiffre.”

À lire aussi

Axel Merckx : “Cinq. Je sais que c’est beaucoup, mais il faut parfois savoir être un petit peu chauvin (rires). Au-delà de nos plus beaux atouts que sont van Aert et Philipsen, on dispose aussi d’un joli contingent de baroudeurs capables de conclure victorieusement une échappée.”

"Van Aert peut viser le maillot vert en étant plus économe de ses efforts"

Jasper Philipsen ramènera-t-il le maillot vert à Paris ?

Jasper Philipsen s'était imposé sur les Champs Elysées en juillet dernier. ©NVE

Jean-Luc Vandenbroucke : “Oui. Sa victoire l’année dernière sur les Champs Élysées démontre qu’il disposait encore d’une certaine fraîcheur et qu’il digère donc plutôt bien la montagne. Mais van Aert qui se désintéresse du maillot vert, c’est du bluff selon moi.”

Axel Merckx : “Oui. Il a du coffre et va prioritairement se concentrer sur les victoires d’étapes en début d’épreuve afin de marquer de gros points. Si cela fonctionne bien, les choses se feront ensuite de manière assez naturelle je crois.”

Kevin Van Melsen : “Je sais que Wout van Aert a affirmé qu’il ne ferait pas du maillot vert un objectif, mais je ne vois pas pourquoi il s’en priverait si celui-ci est à sa portée. Le succès de Philipsen au classement par points dépendra en grande partie de cette donne je pense.”

Johan Museeuw : “Philipsen a clairement la caisse pour ambitionner ce maillot distinctif. Mais comme mes confrères analystes, je crois que la réponse risque bien d’être en les mains de Wout van Aert. Je le pense capable de viser le classement par points en étant plus économe de ses efforts que l’année dernière. Dans ce cas, les choses deviendraient alors plus compliquées pour Philipsen car Wout reste l’archétype de l’athlète dessiné pour cette distinction.”