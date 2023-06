"Si je reviens sur le Tour de France en disant que je vise le Top 5, on me dirait que je n'ai pas forcément d'ambition", a observé David Gaudu, 26 ans, à la forme incertaine.

L'ex-lieutenant de Thibaut Pinot a alterné le (très) haut et le (très) bas cette saison. A sa deuxième place dans Paris-Nice cet hiver - intercalé entre les deux derniers vainqueurs du Tour de France, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard - a succédé un Critérium du Dauphiné très décevant (30e à plus de 25 minutes).

"Les sensations étaient difficiles au Dauphiné", a reconnu David Gaudu. "Mais aux Championnats de France (dimanche dernier, NDLR), j'ai pu m'apercevoir qu'elles étaient de retour. Il faudra repartir du bon pied."

Sur le parcours très accidenté de Cassel (4.200 mètres de dénivelé positif), il a largement épaulé son coéquipier Valentin Madouas, sacré champion de France.

"L'idée, c'est d'être le plus près possible du podium", a confirmé Marc Madiot, manager général de Groupama-FDJ. "Je pense qu'on a les bons ingrédients pour aller chercher des résultats."