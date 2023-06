Le rêve en jaune et vert du duo van der Poel-Philipsen sur le Tour de France 2023: "Nous sommes désormais devenus amis"

Un duo de choc dont la formation Alpecin-Deceuninck compte bien faire son principal atout dans une chasse aux étapes qu’elle aborde avec un appétit vorace.

Le jaune pour van der Poel ce week-end ?

”Regoûter au maillot jaune comme lors de ma découverte du Tour en 2021 sur l’étape de Mûr-de-Bretagne ? Je vais essayer, mais le relief du pays Basque est bien plus exigeant que celui de la Bretagne, juge van der Poel. Ce jeudi, nous avons reconnu les 50 derniers kilomètres de la première étape et c’est, comme je m’y attendais, vraiment difficile. Les derniers 500 mètres de la côte de Pike (NdlR : plus de 16 % sur ce qui constitue la dernière difficulté de la première étape) sont terribles et je vais flirter avec mes limites. Si on se fait décrocher à cet endroit, il reste une dizaine de kilomètres pour essayer de rentrer mais ce ne sera pas simple de réussir à suivre les puncheurs et les grimpeurs. J’aborde en tout cas ce Tour dans une bien meilleure forme que l’année dernière. A l’époque, en amont du Grand Départ, je sentais que quelque chose n’allait pas. J’ai cette fois vécu une préparation parfaite entre un stage en altitude avec l’équipe et une excellente reprise de la compétition (NdlR : victoire sur le Tour de Belgique).”

Un poisson-pilote de luxe pour Philipsen

Depuis le dernier Tirreno-Adriatico, où son boulot avait littéralement catapulté Philipsen vers deux succès d’étape, Mathieu van der Poel se mue de plus en plus souvent en poisson-pilote de luxe pour Jasper Philipsen. “Il peut rouler vraiment très vite très longtemps, sourit le Belge. Les équipes rivales doivent souvent utiliser deux gars pour assumer le même job. Lorsque je suis dans sa roue, je peux presque évoluer les yeux fermés car il gère tout, du timing au positionnement. Avec le retour de Jonas Rickaert (NdlR : longtemps gêné par un problème à l’artère iliaque) je crois que nous possédons le meilleur train du monde.”

Un rôle qu’endossera MVDP avec enthousiasme. “J’ai envie de participer au succès de l’équipe au travers des victoires de Jasper et aussi des miennes je l’espère car sans un succès, mon Tour ne sera pas réussi. Lorsque je me sentirai bien, je serai le dernier wagon du train (NdlR : quand ce ne sera pas le Néerlandais, c’est Soren Kragh Andersen qui devrait prendre le relais). Je crois que nous avons déjà prouvé que cela fonctionnait plutôt bien entre Jasper et moi dans les sprints.”

BILBAO, SPAIN - JUNE 29 : Van Der Poel Mathieu (NLD) of Alpecin-Deceuninck and Philipsen Jasper (BEL) of Alpecin-Deceuninck pictured during a press conference prior to the 110th edition of the Tour de France 2023 cycling race in Bilbao on June 29, 2023 in Bilbao, Spain, 29/06/2023 ( Motordriver Kenny Verfaillie - Photo by Vincent Kalut / Photo News ©VKA

La lutte pour le maillot vert

A la question de savoir si le maillot vert sera, pour lui, un objectif, la réponse de Mathieu van der Poel a été on ne peut plus claire. “Non, c’est l’objectif de Jasper pour lequel je veux le soutenir.”

Un maillot distinctif que Philipsen ne pense pas pouvoir conquérir de la même façon que van Aert la saison dernière. “Même si j’ai fait des progrès en bosse, je ne serai jamais le même type de coureur que Wout ou Mathieu. J’ai terminé deuxième du classement par points l’année dernière mais très loin derrière van Aert (NdlR : à 194 pts). La faisabilité de la mission dépendra sans doute des réelles intentions du coureur de chez Jumbo-Visma… Je vais d’abord me concentrer sur les sprints pouvant m’offrir des victoires d’étapes et je pense que les choses se feront ensuite alors assez naturellement. Les sprints intermédiaires pourraient avoir moins de poids cette année je crois.”

Jasper Disaster

”Jasper Disaster, c’est le surnom qui me colle à la peau dans la série Netflix consacrée au Tour de France et qui remonte à mes premières années pros chez UAE. Ce sont Byström et Kristoff qui m’avait baptisé de la sorte en constatant ma forme d’étourderie (rires)… Dans un documentaire comme celui-là, les réalisateurs ont besoin d’appuyer certains traits et font de vous un personnage. Au début, je ne savais pas trop quoi en penser, mais je constate déjà que cela participe à attirer un nouveau public vers le cyclisme, ce qui est évidemment bénéfique. Et si une deuxième saison doit un jour voir le jour, j’espère à nouveau en être un personnage central. Ce serait bon signe je pense..”