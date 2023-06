Le sujet que vous avez choisi : que peut-on attendre de Wout van Aert sur le Tour de France ?

Wout van Aert est en constant progrès sur le Tour de France. Une victoire d’étape individuelle en 2019, deux en 2020, trois en 2021 et trois de plus en 2022, cette fois agrémentées d’un maillot jaune durant 4 jours et du maillot vert à Paris, sans parler de la victoire finale de son équipier Jonas Vingegaard.

Le Belge est conscient qu’il sera difficile de surenchérir. D’abord parce qu’il a rangé ses ambitions de maillot vert au placard, avec l’idée de garder de la fraîcheur en sortie de Tour de France pour briguer un titre de champion du monde à Glasgow, deux semaines après l’arrivée sur les Champs-Elysées. Ensuite parce qu’il risque de devoir quitter la Grande Boucle prématurément, si sa compagne Sarah venait à accoucher de leur deuxième enfant avant l’arrivée.

On pourrait y ajouter le fait qu’il a connu une préparation moins rassurante qu’à l’accoutumée, avec un Tour de Suisse un peu décevant dans son chef, bien que la course ait été marquée par le tragique accident de Gino Mäder.

Et puis, forcément, il y a ce rôle d’équipier qu’il devra tenir pour aider Jonas Vingegaard à triompher une nouvelle fois de Tadej Pogacar. Or, quand on veut garder de la fraîcheur, il est difficile de jouer le lieutenant modèle un jour et de partir dans les échappées au long cours dès le lendemain, pour y jouer sa carte personnelle.

Pour autant, Wout van Aert compte bien repartir à la chasse aux victoires d’étape. Dans les sprints massifs, où il peut tenter sa chance sans laisser trop d’énergie, mais aussi en montagne, où il a déjà annoncé vouloir briller comme il l’avait fait dans l’étape du Ventoux, en 2021.

Pour ce faire, le cyclo-crossman devra sans doute attendre l’arrivée dans les Alpes, en deuxième semaine de course, pour s’appuyer sur ses capacités de récupération quand les meilleurs baroudeurs-grimpeurs auront des difficultés à lutter avec lui. D’autant plus qu’on s’attend à voir le coureur d’Herentals se rapprocher de son pic de forme au fil des étapes, comme en 2021 lorsqu’il avait subi une opération quelques semaines avant la Grande Boucle pour soigner une appendicite.

Mais, comme toujours, l’équilibre sera difficile à trouver entre les ambitions personnelles et celles du collectif, dont la priorité sera d’aider Jonas Vingegaard à ramener un deuxième maillot jaune à Paris. La série Netflix consacrée au Tour 2022 a d’ailleurs montré certains points de désaccord à ce sujet, en interne. Notamment après l’échappée solitaire de van Aert à Calais ou lorsqu’il a refusé d’attendre Vingegaard après sa chute sur les routes de Carcassonne. S’il s’était notamment rattrapé sur les routes de Compiègne ou dans Hautacam, van Aert a prouvé qu’il était compliqué de le détourner de ses objectifs quand il a coché une étape.

On serait surpris qu’il n’ait pas déjà ciblé plusieurs étapes, d’autant plus qu’il ne compte pour l’instant que deux victoires cette saison et qu’il semble avoir envie de se rassurer, mais aussi d’asseoir son statut de leader, en vue des championnats du monde.

Jonas Vingegaard doit sans doute espérer que son meilleur lieutenant pourra se rassasier assez vite, pourquoi pas dès ce samedi sur les routes de Bilbao…