"Moi favori pour le Tour de France? Je pourrais dire la même chose de Pogacar", répond Vingegaard

"En réalité peu importe qui est le favori, c'est le plus fort qui gagnera à la fin", a ajouté le leader de l'équipe Jumbo-Visma, flanqué de ses équipiers Wout van Aert et Christophe Laporte.

Le Danois a remporté l'an dernier son premier Tour de France devant Pogacar, vainqueur des deux éditions précédentes.

Cette année, il passe de chasseur à chassé mais cela le laisse plutôt indifférent. "Ça ne change pas grand-chose dans la mesure où je continue à chasser la victoire", a-t-il dit.

"Gagner le Tour de France a inévitablement changé ma vie, mais je n'ai pas changé", a-t-il ajouté.

Il s'attend à ce que son rival l'attaque dès les premières étapes, comme l'an dernier. "Il faudra que je sois prêt", a souligné le Danois.

Jamais aussi fort que dans les longs cols, il estime avoir progressé lors des montées courtes et sèches.

Sur les routes du Tour de France, il veut "uniquement se concentrer" sur lui-même et ne pas entrer dans un jeu de rivalité. "Je me sens bien, je suis prêt. Je suis là où je voulais être, on verra dans trois semaines si ça suffira."

Le Danois devrait une nouvelle fois être l'un des personnages centraux de la saison 2 de la série Netflix sur le Tour de France.

Il y fera "plus attention" à ce qu'il dit, après la saison 1 qui lui a laissé un sentiment mitigé. "Ils créent des histoires qui n'existent pas", notamment sur sa rivalité avec son équipier Wout Van Aert, a-t-il estimé, même si la série en soi est "une bonne chose pour le cyclisme".