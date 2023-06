Pogacar préface le Tour de France: "Vingegaard est le favori"

Vainqueur en 2020 et 2021, le Slovène avait fini 2e derrière Vingegaard l'an dernier. "Les jambes sont bonnes, le mental est super bon", dit Pogacar. J'espère être prêt. On a beaucoup appris l'année dernière où Jonas a été plus fort à certains moments de la course. On a une équipe super forte cette année, tout le monde est en grande forme. C'est bien aussi qu'on ait un plan B avec Adam (Yates) car je ne suis pas certain d'être à 100%."

Le Tour débutera samedi par une étape de 182 kilomètres autour de Bilbao.

"On a reconnu le final, ce sera super explosif. Un groupe de dix à quinze coureurs, pas plus, pourra prétendre à la victoire", assure Pogacar. "La première semaine dans l'ensemble est très difficile. Ce sera intéressant à suivre. Lorsque j'ai découvert le parcours j'étais très excité. Là, avec ma blessure, un peu moins (rires)".