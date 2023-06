Il faut déjà savoir que l’Union Cycliste Internationale (UCI) a mis en place un salaire minimum selon le niveau de l’équipe. Le Tour de France, course par étapes la plus prestigieuse du calendrier, est de niveau World Tour, la première division du cyclisme, même si quelques équipes de niveau inférieur sont invitées chaque année.

En World Tour, le salaire minimum est de WorldTour : 38 115 € brut par an, alors qu’il est de 30 855 € brut, en Pro Continental.

Les équipes peuvent toutefois proposer des salaires bien plus élevés pour attirer des coureurs de renom. Ainsi fin 2022 le site spécialisé Total Vélo estimait que Tadej Pogacar était le cycliste le mieux payé du monde, avec 6 millions d’euros par an. Suivaient Chris Froome (5,5 millions d’euros) et Peter Sagan (4 millions d’euros), le premier Belge du classement étant Wout van Aert, 5e avec un salaire brut annuel de 3,2 millions par an.

À cela, il faut cependant encore ajouter les potentiels contrats de sponsoring et les primes de course : celles du Tour de France sont particulièrement intéressantes.