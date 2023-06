Pourquoi le maillot du leader est-il jaune ? Quatre faits étonnants sur le célèbre maillot du Tour de France

Pourquoi le maillot jaune est-il jaune ?

Selon une version de l'histoire, Alphonse Baugé, qui travaillait récemment pour l'organisation du Tour de France, aurait suggéré à Henri Desgrange, le directeur du Tour, l'idée d'un maillot distinctif jaune pour le leader du classement général. Mais pourquoi un maillot jaune ? Cette suggestion aurait été faite en référence au maillot jaune que Desgrange lui-même portait en tant que coureur ou qu'il faisait porter à ses ravitailleurs dans les équipes Alcyon et Peugeot qu'il dirigeait avant la Première Guerre mondiale. Cependant, une version plus connue de l'histoire raconte que c'est en réalité Desgrange qui aurait choisi la couleur jaune en référence aux pages du journal L'Auto, l'organisateur de la course.

Quand le maillot jaune a-t-il été créé ?

La date de création du maillot jaune est également sujette à deux versions. L'apparition officielle du maillot jaune est généralement située en 1919, seize ans après la création du Tour de France, lorsque Eugène Christophe le porte pour la première fois au départ de la onzième étape de la course. Cependant, il existe des sources qui suggèrent que le maillot jaune aurait été créé en 1913 ou 1914. Philippe Thys affirme que Desgrange lui a fait porter un maillot jaune lors du Tour 1913. Selon le journaliste Roger Frankeur, Desgrange aurait même déclaré à Thys en 1914 : "Vous le porterez l'an prochain, mon maillot jaune !". Certains auteurs estiment donc que Thys fut en réalité le premier à revêtir le maillot jaune, quelques années avant la sortie officielle de ce dernier.

5 chiffres sur le maillot jaune au Tour de France

Jusqu'en 2021, un total de 2 208 maillots jaunes ont été attribués dans le Tour de France à 295 coureurs différents ;

record du nombre de jours passés en jaune est détenu par le Leest détenu par le célébrissime cycliste belge Eddy Merckx avec 96 jours de maillot jaune... Soit plus de trois mois !

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Induráin détiennent le record du nombre de victoires au classement général , avec 5 victoires chacun ;

Fabian Cancellara détient le record du nombre de maillots jaunes sans avoir remporté le Tour , avec 29 jours en jaune ;

coureur en activité qui a porté le plus de maillots jaunes, avec 59 jours en jaune. En 2023, Christopher Froome est le, avec 59 jours en jaune.

L'expression "maillot jaune"

Au fur et à mesure que la popularité du maillot a grandi, l'expression "maillot jaune" s'est répandue dans le langage courant. Elle désigne quelqu'un qui est leader, peu importe son sport ou son domaine. André Franquin l'emploie, par exemple, dans une de ces BD de Gaston : "Rrââh! Si on établit un classement général au nombre des contraventions, il est maillot jaune aujourd’hui!".

Les autres maillots célèbres du Tour de France : les maillots vert et à pois

Le maillot vert, apparu en 1953, récompense le leader du classement par points. Sa couleur est liée à l'un des sponsors de l'époque, "La Belle jardinière", magasin de confection parisien. C'est aussi un sponsor, "Chocolat Poulain", qui est derrière les coloris du maillot à pois qui a fait son apparition sur la Grande Boucle en 1975.