Tour de France : que devient l’équipe Euskaltel-Euskadi ? "C'est une fierté d'être une équipe basque"

Le Basque, fier et volontaire, parfois partagé entre désir d’indépendance et attachement à l’Espagne, entend aussi mettre en avant son goût prononcé pour le sport et sa connaissance du vélo. “Ici, la plupart des gens pratiquent une activité sportive. Et très souvent dans le but de gagner. Et puis, la culture cycliste est immense”, nous explique Joxean Matxin, le manager d’UAE Emirates, natif de Bilbao.

”C’est bien simple : la passion des Basques remonte aux origines du vélo”, a assuré à nos confrères de l’Équipe Unai Rementeria, député général de la province de Biscaye. “Si les premières usines de la région fabriquaient des armes, elles ont dû se réinventer après la Première Guerre mondiale en construisant des vélos. Maintenant, dans chacune des 35 villes de Biscaye traversées pendant l’étape de samedi, il y a au moins une équipe cycliste.”

guillement "Remco serait le bienvenu mais nous ne serions pas en mesure de le payer."

La plus connue d’entre elles s’appelle Euskaltel-Euskadi. Véritable institution, elle a la particularité de se composer presque exclusivement de coureurs basques ou formés dans une équipe de la région. “Nous revendiquons notre identité, nous raconte Jorge Azanza, devenu directeur sportif après sa carrière. En principe, on n’ouvrira pas nos portes à un étranger. Maintenant, si Remco Evenepoel veut venir chez nous, il est le bienvenu. Mais même si sa venue devait nous amener des sponsors, je ne suis pas sûr que nous serions en mesure de le payer. En tout, c’est une fierté d’être une équipe basque.”

Créée en 1994 sur le modèle de l’Athletic Bilbao, la formation basque présente la particularité de bénéficier du soutien financier des socios. Aujourd’hui, ils sont quelque 3000. “Chacun injecte 100 euros par an. Sans eux, nous ne tiendrions peut-être pas le coup, poursuit Azanza. De la sorte, l’équipe est un peu la leur et ils s’en sentent très proches.”

guillement "Chaque socio injecte 100 euros par an."

Née de l’obstination de José Alberto Pradera, un ancien député provincial, et de son chauffeur, Miguel Madariaga, l’équipe connaîtra son heure de gloire au début des années 2000. À l’époque, elle peut s’appuyer sur le soutien économique du gouvernement basque. Avec l’apport de l’opérateur téléphonique Euskaltel, l’équipe dirigée par l’ancien coureur professionnel Julian Gorospe accède à l’UCI Pro Tour, la D1 d’alors. Et les portes du Tour de France s’ouvrent à elle. “Il y a toujours eu chez nous un souhait de permettre à des grands espoirs de se faire les dents à côté de coureurs en fin de carrière”, lance fièrement Azanza. Iban Mayo, Aitor Gonzalez, Igor Anton, Haimar Zubeldia, Samuel Sanchez, Mikel Nieve en feront les beaux jours. Même Joseba Beloki et, plus récemment (de 2011 à 2013), Mikel Landa passeront par là.

S’ils forment une vraie marée humaine quand le Tour traverse les Pyrénées, les supporters basques agitent aussi leurs drapeaux orange aux quatre coins du monde. Même quand l’équipe Euskaltel-Euskadi ne fait pas partie des engagées. “Voir le Tour partir sans nous de Bilbao constituera une petite frustration, même si cette épreuve est, actuellement, beaucoup trop grande pour notre équipe. Que voulez-vous ? Avec un budget d’un peu plus d’un million d’euros, nous devons nous contenter d’évoluer à notre niveau.” Soit en Continentale Pro, l’actuelle D2.

C’est que l’équipe revient de loin. Privée des fonds du gouvernement basque, Euskaltel-Euskadi a, en effet, dû mettre la clé sous la porte en 2013. Après dix-sept ans d’existence, minée par des divergences en son sein. “Certaines personnes d’Euskaltel sans la moindre responsabilité ont voulu prendre le pouvoir, se rappelle amèrement Miguel Madariaga, qui leur laissera le bébé avec un budget de 7 millions d’euros. Six mois plus tard, ils ont tout arrêté en ayant dépensé 12 millions”, assure-t-il.

La formation basque reverra le jour en 2020. Toujours sans un apport gouvernemental, qui a coupé le robinet suite à la crise financière qui a frappé le pays en 2012. “Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir former des jeunes coureurs. Nous n’avons pas beaucoup d’argent à leur offrir, mais ils peuvent grandir sans pression”, relativise Azanza. Comme elle n’est pas à un obstacle près, la formation basque est revenue du Tour de Slovénie sans vélo. “On nous a volé notre fourgonnette”, confirme notre interlocuteur, déçu que, cette année, son équipe ne bénéficie pas d’une invitation pour participer au Tour d’Espagne. “On nous prive de notre principale vitrine. C’est vraiment dommage”, conclut celui qui compte sur les aficionados d’Euskaltel-Euskadi pour montrer le maillot sur le bord des routes de la Grande Boucle. Une manière de pouvoir exister sur le Tour par procuration.