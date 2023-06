Dylan Teuns veut à nouveau tenter de gagner une étape sur le Tour de France 2023 :“La montagne me convient mieux que les premières étapes”

Ses ambitions pour le week-end d’ouverture

”Ces deux premières étapes basques sont vraiment difficiles. Entre les coureurs du classement général qui chercheront à ne pas y perdre de précieuses secondes et les puncheurs en quête d’un succès et du prestige du maillot jaune, la liste des prétendants à la victoire s’annonce longue… Notre équipe est dessinée pour l’offensive et nous possédons plusieurs coureurs, comme Michael Woods, par exemple, à qui ce type de profil peut correspondre. À titre personnel, même si je veux croire en ma chance, je pense qu’il sera compliqué d’aller chercher le maillot de leader face à une concurrence aussi féroce. Je sais que beaucoup comparent l’ascension de la côte de Pike, dernière difficulté à avaler samedi, au Mur de Huy en raison de ce dernier kilomètre à plus de 12 %, mais une différence notable avec la Flèche Wallonne que j’ai remportée la saison dernière est que l’arrivée n’est pas jugée au sommet (rires)… Il restera dix bornes jusqu’à la ligne d’arrivée et après un tel effort, je peux vous assurer que c’est long !”

L’appel de la montagne

”Je sais que j’ai terminé premier belge du classement général ces deux dernières années (NdlR : dix-huitième en 2022 et dix-septième en 2021) mais cette perspective ne constitue pas du tout un objectif. Ce que je veux, c’est tenter de gagner une étape comme j’ai réussi à le faire en 2019 et 2021 lors de mes deux premières participations au Tour. Mais ma dernière Grande Boucle a démontré que cela ne marche pas à chaque fois; ce n’est malheureusement pas aussi simple (rires)… Les grandes étapes de montagne me conviennent peut-être mieux que les premières journées toujours marquées par énormément de stress et de tension.”

Sa forme du moment

”J’ai vécu un printemps des classiques compliqué puisqu’il s’est résumé au seul Tour des Flandres (37e). Je suis tombé à Bessèges avant d’être malade avant le Nieuwsblad et la Flèche Brabançonne. Comme ces coups du sort sont venus s’ajouter à une situation personnelle compliquée (NdlR : rupture amoureuse), j’ai un peu 'explosé' sur le plan mental. Mais les choses sont heureusement rentrées dans l’ordre. J’ai effectué un stage en altitude de trois semaines en Andorre où les conditions météorologiques n’ont pas toujours été optimales mais durant lequel j’ai pu constater que mon degré de motivation et d’implication était très élevé. Ce gros boulot a payé sur le Tour de Suisse (neuvième du classement final). Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu de pareilles sensations dans les ascensions; je me sentais en excellente forme. Un vrai coup de boost mental ! Cette Grande Boucle est un objectif depuis des mois; je la vois comme tel et non comme une revanche sur ma campagne des classiques.”

La disparition de son ami Gino Mäder

”J’ai été l’équipier de Gino durant une saison et demie et nous nous entendions vraiment bien. Nous avons fait chambre commune plusieurs fois à l’époque où j’évoluais chez Bahraïn. Il m’accompagnera bien évidemment en pensée durant les trois semaines à venir d’autant qu’il rêvait d’un jour disputer le Tour. Je crois cependant que la meilleure manière de vivre avec sa disparition tragique, c’est de garder en mémoire les bons moments partagés ensemble. La veille de son accident encore, on rigolait ensemble…”