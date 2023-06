Tour de France 2023: les Lotto-Dstny veulent gagner des étapes. Point

Mais il a quand même précisé que tout n’est pas négatif. Loin de là. “Nous sommes dixièmes au classement UCI et nous laissons neuf équipes du WorldTour derrière nous. Ça, c’est bien. Maintenant, nous devons confirmer en gagnant une course WorldTour.”

Maxim Van Gils apprécie la Côte de Pike.

Quelques heures plus tard, la formation belge a annoncé qu’elle n’emmènerait pas au Tour Allan Davis, l’un de ses directeurs sportifs, accusé d’avoir envoyé à une femme des messages au contenu inapproprié.

Le moral des troupes est bon.

”Mais le moral des troupes est bon, a assuré ce vendredi Kurt Van de Wouwer, le manager sportif. Comme nous n’avons pas de vrai leader pour le classement général, nous entamons ce Tour avec l’ambition de remporter des étapes et nous sommes convaincus que nous pouvons y arriver.”

Indépendamment de la situation de Davis, la formation dirigée désormais par Stéphane Heulot peut s’appuyer sur un nouvel état d’esprit depuis le début de l’année. “Un nouvel élan souffle au sein du groupe, confirme Daan De Wever. L’an passé, le staff et les coureurs étaient fort stressés par la nécessité de prendre des points pour essayer d’éviter la relégation. En 2023, il n’y a plus rien de tout ça et on sent les gars beaucoup plus sereins.”

Même Caleb Ewan, assure-t-on en chœur au sein du staff, qui mise énormément sur son sprinter pour renouer avec la gagne. Un pari risqué vu le mauvais début de saison de l’Australien (une seule victoire) ? “C’est vrai que Caleb n’a pas beaucoup gagné ces derniers mois mais nous sommes persuadés qu’il montrera son meilleur visage au Tour, affirme Heulot. Prendre le départ de la plus grande course du monde décuple sa motivation.”

L’intéressé ne cache pas être animé d’un sentiment de revanche après une Grande Boucle 2022 traversée sans succès. “Pourquoi je crois davantage en moi aujourd’hui ? demande celui dont la dernière des cinq étapes remportées sur le Tour date de 2020. Parce que je me suis mieux préparé. Les autres fois, je faisais le Tour d’Italie au mois de mai et il était compliqué d’avoir un deuxième pic de forme, deux mois plus tard, pour le début du Tour.”

“Il sait qu’on compte sur lui. Il ne nous décevra pas”, ajoute Van de Wouwer.

”Non seulement, je me sens mieux qu’il y a douze mois, mais il devrait y avoir beaucoup plus de possibilités de disputer un sprint massif”, pense Ewan.

guillement Vous pouvez faire de moi un outsider pour les deux premières étapes.

Avec la Côte de Pike au menu, la fusée aussie ne devrait pas décoller ce samedi. En revanche, Maxim Van Gils, qui découvre pourtant le Tour, se verrait bien frapper un grand coup. “Vous pouvez faire de moi un outsider pour les deux premières étapes, assure l’Anversois de 23 ans. Elles correspondent tout à fait à mon profil. Reste à voir comment mes jambes répondront.”

Pas plus stressé que ça, “même si tout est plus grand qu’à la Vuelta”, le natif de Brasschaat veut surfer sur sa bonne forme pour surprendre les gros calibres du peloton. “On ne me regarde pas différemment depuis que j’ai réussi les classiques ardennaises (NdlR : 7e de l’Amstel Gold Race, 8e de la Flèche wallonne et 11e de Liège-Bastogne-Liège), mais j’ai gagné en confiance.”

Chez Lotto-Dstny, on refuse de mettre la pression sur un coureur qui découvre le Tour. “On sait que les quatre premières journées peuvent lui convenir mais on doit le laisser grandir pas à pas”, estime Van de Wouwer, qui considère que l’équipe a digéré l’affaire Davis. “Nous sommes des professionnels et l’absence d’Allan n’aura pas d’influence sur nos performances, ni sur le comportement de Caleb.”

Une victoire assez tôt dans cette Grande Boucle permettrait en tout cas de tourner pour de bon le dos à une semaine particulière. Et elle calmerait le CEO de Dstny.