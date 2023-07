L’avis de notre consultant Axel Merckx après la première étape du Tour de France : “Pogacar est bel et bien prêt !”

À lire aussi

"Collectivement l’équipe UAE m’a fait une très belle impression au-delà de la victoire d’Adam Yates au bout de ce joli final entre frangins. Je pense la formation émiratie plus solide que la saison dernière lors d’un Tour au cours duquel la poisse ne l’avait pas épargnée avec plusieurs cas de Covid. Même si le Tour est évidemment encore très long, je préfère être dans le bus UAE ce samedi soir que dans celui de la Jumbo-Visma."

Le maillot jaune de Yates peut-il être encombrant pour les troupes de Pogacar ? "Non, pas du tout. Je ne crois pas qu’ils vont réellement chercher à le défendre. C’est en revanche un bonus sympa qui va avoir le pouvoir de gonfler le moral des troupes. Dans l’interview accordée par Adam Yates, on sent qu’il n’a aucun doute sur le rôle qui est le sien: aider le Slovène à tenter de remporter un troisième Tour de France !”