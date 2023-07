Remco Evenepoel a régalé ses fans: “Le Tour de France venait trop tôt”

Le champion du monde a pris le temps de signé plein d'autographes. ©BELGA

Il y en avait pour tous les goûts et tous les niveaux, puisque les distances possibles étaient de 30, 85, 130 et 160 kilomètres. Le champion de Belgique opta pour les 130 bornes. “Après quatre jours de repos, 160, ça aurait été trop, dit-il dans un sourire, tout en rappelant que la plus belle victoire de sa carrière est la Vuelta 2023, même si mon titre de champion de Belgique conquis sur un parcours pas taillé pour moi n’est pas mal non plus”.

Parti à neuf heures du matin, il a d’abord conduit ses équipiers d’un jour par Neerpede, où il joua au football avant d'opter pour le cyclisme. Puis, il les emmena faire un tour dans le Pajottenland, les Ardennes flamandes et le Pays des Collines. Sans oublier de franchir le Mur de Grammont, où il prit le temps de manger une tarte au maton, le Bosberg et le Congoberg.

guillement "La Vuelta? je déciderai dans quinze jours."

Il a fait du VTT avec les enfants.

Descendu du vélo, il s’en alla jouer avec des têtes blondes, vêtues pour la plupart de la tunique irisée, alors que ses parents faisaient tourner à plein régime le magasin ouvert depuis quelques semaines. Sur la place du village, des centaines de spectateurs patientaient, certains depuis 10 heures du matin, pour obtenir un autographe de leur idole. Il s’y adonna avec le sourire, tout en glissant avec malice : “Le Tour venait trop tôt. L’année prochaine, il se pourrait que je le fasse.” Peu loquace quant à son programme à venir, il lâcha encore : “Lundi, je pars trois semaines en stage à Val di Fassa. Ce qui est prévu, pour le moment, c’est que je roule la Clasica San Sebastian, les championnats du monde ainsi que le Tour de Lombardie.” Le Tour de Wallonie et la Vuelta ? “Je déciderai dans quinze jours en fonction de mon état de forme et de mon envie.” Rien de neuf à ce niveau-là, donc.

Remco a mangé une tarte au matin dans le Mur de Grammont.

En revanche, il conclut sa journée marathon par l’annonce de la création de la R.EV Brussels Cycling Academy. “Un jour, j’ai dit à mon père que je trouvais qu’il faudrait aider les jeunes Bruxellois qui n’ont pas la possibilité de faire du vélo, qui est un sport coûteux”, expliqua-t-il, les yeux de plus en plus cernés. Les réunions avec Golazo, la Ville de Bruxelles et des partenaires privés se sont enchaînées et le bébé est né ce samedi. “À partir du mois de septembre, nous ferons une fois par semaine une initiation au vélo à des jeunes de 10 à 14 ans, détaille Christophe Impens, de Golazo. Elles auront lieu au stade Roi Baudouin et on leur mettra du très bon matériel à disposition. Dans un deuxième temps, nous procéderons à une évaluation. La troisième étape consistera en des petites courses et les meilleurs d’entre eux pourront intégrer une équipe de développement. À terme, nous voulons étendre cette académie au reste du pays. À partir de l’automne prochain, nous aimerions nous rendre en repérage six à dix fois par an dans différentes villes.”

guillement "Amener au moins une fille et un garçon aux Mondiaux 2030 que Bruxelles veut organiser."

À longue échéance, l’objectif est clair dans l’esprit de Remco Evenepoel et de Jean-François Lenvain, le coordinateur des opérations : “amener au moins une fille et un garçon à prendre part aux Mondiaux 2030 dont Bruxelles souhaite obtenir l’organisation”.

”Cette académie, c’est aussi pour moi une manière de rendre au vélo ce qu’il m’a apporté”, conclut un Evenepoel rincé par cette journée en campagne. “Voir tous ces enfants autour de moi m’a ému. ” On a beau être champion du monde et se contenter des plaisirs simples de la vie, comme le sourire d’un bambin.