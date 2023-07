Lancé par David Gaudu sur les antennes de France Télévisions alors qu’il était en stage au Teide, ce pronostic semble traduire l’état d’esprit général au départ de ce Tour. Combien de fois ne s’est-on pas arraché les cheveux devant notre petit écran en constatant que certains coureurs préféraient suivre le leader du classement général, plutôt que d’essayer de l’attaquer, quitte à exploser par la suite ?

Mais pareil comportement est tout à fait compréhensible. Même si on ne se souvient pas forcément du nom du troisième, une place dans le top 3 final d’un grand tour, et surtout celui de France, engendre des retombées énormes pour le coureur et son équipe. Partant de l’hypothèse que les chefs de file de Jumbo-Visma et UAE Team Emirates devraient être au-dessus du lot, les autres se battront pour le troisième strapontin. Et ils sont plusieurs à pouvoir se mêler à cette lutte.

Gaudu n’a jamais caché cette ambition. Depuis sa 4e place de l’an dernier, le leader de la Groupama-FDJ répète à l’envi qu’il veut faire mieux. C’est peut-être l’année ou jamais avec ce parcours très montagneux. “Oui, c’est un tracé pour moi et mes qualités, confirme-t-il. Très peu de chrono (22,4 km), beaucoup de montagne et des étapes punchy dès le départ. Il y a énormément d’outsiders et je me dois d’être le meilleur d’entre eux.” Pour renforcer sa conviction, le Français se base sur son extraordinaire Paris-Nice, qu’il a fini à la 2e place, derrière Pogacar mais devant Vingegaard. Et même s’il est passé à côté du Critérium du Dauphiné (30e) à cause de problèmes d’asthme, il a rassuré son entourage lors des récents championnats de France.

guillement J'ai souvent été très régulier. Je maîtrise tous les ingrédients.

Un Français sur le podium?

Son compatriote Romain Bardet pourrait, lui aussi, participer à la bagarre. Il a fait du Tour son grand objectif de l’année. Avec trois 6es places (2014, 2018 et 2022) et, surtout, deux podiums (2e en 2016 et 3e en 2017), il connaît la musique. “J’ai souvent été très régulier, je maîtrise tous les ingrédients. Sur la gestion des trois semaines, je sais à quoi m’attendre”, explique le coureur de 32 ans, qui précise tout de même : “Mais je ne vais pas sacrifier des opportunités de briller sur une étape.”

Cette philosophie, Guillaume Martin veut également l’appliquer. Fort discret depuis le début de l’année, il s’est mis en évidence au Critérium du Dauphiné avec une 6e place finale. Reste que le chef de file de Cofidis n’offre aucune garantie pour le classement général. En six participations, il n’a terminé qu’une fois dans le Top 10 (8e en 2021).

Les Espagnols seront de la partie

Les Espagnols Enric Mas et Mikel Landa ambitionnent, eux aussi, de monter sur la troisième marche dans trois semaines aux Champs-Élysées. Deuxième de la Vuelta à trois reprises (2018, 2021 et 2022), le leader de Movistar aimerait franchir un palier supplémentaire. “À 28 ans, je me sens plus fort que jamais. Le tracé du Tour est fait pour moi”, assure le grimpeur, qui s’est classé deux fois dans le top 6 (5e en 2020 et 6e en 2021). Il reste, néanmoins, sur un début de saison en demi-teinte avec une 5e place à Tirreno-Adriatico mais une 17e au Critérium du Dauphiné.

De son côté, Landa a envie de briller pour ce Tour qui part de chez lui. “Aujourd’hui, j’ai l’impression que pour les gens, le cyclisme basque se résume à Mikel Landa, a confié Joseba Beloki à nos confrères de l’Équipe. Au Pays basque, un véritable personnage s’est créé autour de lui. On a longtemps pensé qu’il pouvait être le grand coureur espagnol capable de gagner le Tour, mais c’est un gars qui fait ce dont il a envie.” Le leader de Bahrain-Victorious a, en effet, tendance à rouler à l’envers. Malgré cela, il s’est déjà classé deux fois 4e de la Grande Boucle (en 2017 et 2020) et 3e du Giro (en 2015 et 2022).

Arrivé l’hiver dernier chez UAE Team Emirates, Adam Yates sera le plan de rechange de sa formation si Pogacar n’est pas à 100 %. Le Britannique, 2e du Critérium du Dauphiné, n’a peut-être jamais été aussi fort. Pour sa part, Jai Hindley va découvrir la plus grande course du monde. Bora-Hansgrohe mise sur l’Australien de 27 ans. Reste à voir si le vainqueur du Giro 2022 supportera la pression liée à son statut.

La pression, Richard Carapaz la maîtrise. Champion olympique en 2021, le lauréat du Giro en 2019, 2e de la Vuelta en 2020 et 3e du Tour en 2021 pourra s’appuyer sur une formation EF Education-EasyPost entièrement à son service.

Depuis sa 4e place finale il y a deux ans, Ben O’Connor est, lui aussi, persuadé qu’il peut monter sur la boîte, comme on dit dans le jargon. Son excellent Critérium du Dauphiné (3e) le conforte dans cette idée-là.

Enfin, Mattias Skjelmose est la toute grosse cote. Vainqueur du Tour de Suisse, le jeune Danois (22 ans) va découvrir le Tour avec le maillot de champion de son pays sur le dos.