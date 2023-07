Les frères Johannessen. ©D. R.

Les deux frangins norvégiens de 23 ans évoluent dans la formation Uno-X. Tobias, actuellement engagé sur son tout premier Tour de France, est considéré comme le plus talentueux, lui qui a remporté le prestigieux Tour de l’Avenir en 2021. Passé pro en 2022, il compte déjà une victoire chez les grands puisqu’il a enlevé une étape de l’Etoile de Bessèges l’année dernière. Un bonheur que n’a pas encore vécu Anders, lui qui a terminé 59e du dernier Critérium du Dauphiné après avoir connu une période difficile lors des classiques ardennaises (abandon sur l’Amstel et Liège-Bastogne-Liège).

Les frères Laengen

Les fères Laengen. ©D. R.

Équipier de Tadej Pogacar sur ce Tour de France, Vegard Stake Laengen est l’un des gros rouleurs de la formation UAE où il endosse souvent le rôle de garde du corps du Slovène dans la pleine. Champion de Norvège en 2018, le coureur de 34 ans évolue dans la formation émiratie depuis 2017. Son jumeau Oystein, passé par plusieurs formations continentales de 2010 à 2014, a pour sa part choisi de refermer sa carrière cycliste.

Les frères Oliveira

Les frères Oliveira. ©D. R.

Les jumeaux ont décidément le vent en poupe au sein de la formation UAE puisque les frangins portugais Oliveira évoluent, eux, tous les deux au sein de l’équipe de Pogacar. Les deux frères se sont d’ailleurs offert un doublé lors du dernier championnat national disputé à Mogadouro. Ivo y a devancé Rui de près d’une minute. Le palmarès de celui qui porte donc le maillot vert et grenat compte aussi un succès sur les Boucles de la Mayenne et un titre de champion du Portugal de chrono (2020). Rui, qui ne compte pas encore de victoire pro, est un gabarit plutôt taillé pour les classiques pavées (22e de l’E3 Saxo Classic cette année).

Les frères van Dijke

Les frères van Dijcke. ©D. R.

La formation Jumbo-Visma compte, elle aussi, sa paire de jumeaux avec Tim et Mick van Dijcke (23 ans). Les natifs de Goes sont passés pros la saison dernière au sein de la formation néerlandaise. A ce jour, seul Mick a ouvert son palmarès pro puisqu’il a remporté une étape du Sibiu Tour la saison dernière.

Les frères Vinokourov

Les frères Vinokourov. ©D. R.

Alexander et Nicolas (20 ans), les fils de l’ancien champion olympique et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège Alexandre, évoluent tous les deux dans la structure Astana managée par leur papa, au sein de la formation continentale. Si Nicolas a été sacré champion espoirs du Kazakstan le week-end dernier, Alexandre a pour sa part pris part au Giro Next Gen qu’il a été contraint d’abandonner lors de la 5e étape.