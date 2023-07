Y a-t-il déjà eu un vélo truqué au Tour de France ? Les accusations, les preuves et le seul cas avéré de dopage mécanique

Le Tour de France 2023 vient seulement de commencer et, comme toujours, il sera l'occasion pour de nombreux médias, amateurs et professionnels d'évoquer le dopage dans le cyclisme. Même si des cas de dopage chimique ont été à plusieurs reprises mis en lumière, il convient de rappeler qu'aucun cas avéré de dopage mécanique n'a jamais été décelé sur la Grande Boucle, ni même dans une autre compétition professionnelle de cyclisme sur route... En revanche, un cas avéré de vélo truqué à eu lieu dans l'histoire du cyclisme. On vous en dit plus...