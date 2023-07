La question du jour : Wout van Aert et Jonas Vingegaard sont-ils faits pour cohabiter sur le Tour ?

Dimanche, le Campinois a manifesté son mécontentement en explosant un bidon avant de monter dans une voiture sans accorder un seul mot aux journalistes présents. Son sentiment est légitime parce qu’il a l’impression d’être laissé à son sort par ses dirigeants. Ceux-ci ont beau dire qu’ils soutiennent van Aert dans sa volonté de remporter des étapes, ils restent sur leur position de départ : le tout pour Vingegaard. Ils ne semblent, pour le moment en tout cas, pas décidés à changer leur fusil d’épaule.

À lire aussi

C’est vrai que chez Jumbo-Visma, on n’a pas l’habitude de modifier les plans en cours de route. Mais un tel discours entretient les frustrations et peut semer le doute au sein d’un collectif qui doit vivre ensemble durant trois semaines. Ce dimanche, Wilco Kelderman, équipier du Belge et du Danois, a estimé que si Vingegaard avait roulé, l’équipe (via van Aert) aurait sans doute gagné.

À lire aussi

Grischa Niermann va devoir ramener le calme dans ses rangs. Ce, afin que van Aert retrouve le sourire et aide son leader dans sa quête. Le problème de la direction néerlandaise, c’est qu’elle n’est pas habituée change pas d’un iota une politique très rigide.

A contrario, chez UAE Team Emirates, on a tout juste. En laissant Adam Yates filer vers la victoire samedi à Bilbao, Tadej Pogacar a donné un immense boost au moral de ses troupes et s’est mis le Britannique dans la poche. Celui-ci ne comptera pas ses efforts pour aider le Slovène quand il le faudra. Si la direction de Jumbo-Visma veut se donner le maximum de chances d’atteindre Paris avec le maillot jaune, elle doit lâcher du lest. Dans ce cas, van Aert et Vingegaard pourront faire bon ménage pour les intérêts de l’équipe.