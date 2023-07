Avec quatre coureurs dans le groupe de costauds qui avait basculé en tête de course au sommet du Jaizkibel, dont le coureur le plus rapide au sprint, Jumbo-Visma semblait être sur le velours dans la finale de cette seconde étape. Un scénario rêvé qui lui aurait permis de répondre du tac au tac à la victoire des UAE la veille avec Yates et donc de remettre les compteurs à zéro dans le bras de fer qui s’est déjà engagé entre les deux armadas de cette Grande Boucle. La formation néerlandaise s’est pourtant pris les pieds dans le tapis en laissant le Belge en tête de groupe lors de la descente ramenant à San Sebastian, ce qui obligea van Aert a comblé lui-même les écarts plutôt que de s’économiser dans la perspective du dernier kilomètre.

“Un relais de Vingegaard aurait été précieux et il en serait ressorti grandi”, juge ainsi notre analyste Kevin Van Melsen. Au vu du coup de poing qu’il a asséné sur son guidon en franchissant la ligne, il va sans doute falloir un petit peu de temps au Belge pour digérer. À moins que la meilleure manière d’évacuer sa frustration ne soit de lever les bras ce lundi à Bayonne…

Pogacar grappille encore !

Le duel annoncé entre les deux grandissimes favoris à la victoire finale qu’incarnent Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard a débuté sur un feu d’artifice lors de ce week-end basque. Le Slovène a en effet fait grimper son avantage au classement général de 4 secondes dimanche matin à 11 secondes au soir de la seconde étape. Une opération réussie grâce à son passage en tête du Jaizkibel, où était jugé un sprint bonus, et sa troisième place au franchissement de la ligne à San Sebastian. Un goût de l’offensive et une forme d’opportunisme qui ne sont pas sans rappeler ses débuts en fanfare lors du Tour 2022. La fin de l’histoire sera-t-elle différente ? Réponse à Paris.

Alaphilippe trop court

”Julian est motivé, mais il est tout simplement trop court”. Lâchée samedi soir après la première étape de Bilbao, l’analyse de Patrick Lefevere pouvait apparaître sévère. Le déroulement de la deuxième journée basque de ce Grand Départ est toutefois venu donner de l’épaisseur aux propos du manager flandrien. Lâché à la pédale dans le Jaizkibel, l’ancien double champion du monde a terminé à la 33e place à San Sebastian, à plus de deux minutes de son compatriote Lafay. Le Français va désormais probablement se concentrer sur les étapes du massif central qui pourrait lui sourire.

Cavendish passera-t-il les Pyrénées ?

162e dimanche à San Sebastian à plus de 20 minutes de Lafay, Mark Cavendish a très vite semblé en difficulté lors de cette seconde étape. Un scénario peu rassurant pour celui qui rêve de battre le record de victoires d’étapes sur la Grande Boucle qu’il codétient actuellement avec Eddy Merckx (34) puisqu’il avait déjà terminé très loin de Yates (21:22) samedi. Les plus optimistes avanceront qu’à 38 ans, le Britannique se connaît à la perfection et gère au mieux dans la perspective des sprints attendus ce lundi à Bayonne et mardi à Nogaro. Les plus négatifs diront qu’on est en droit de se demander si le Cav sera en mesure de passer les Pyrénées dans les délais au vu du tempo endiablé imposé par les équipes UAE et Jumbo-Visma.