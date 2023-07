Quand Anthony Perez décrit Victor Lafay à sa manière : “Il a un pète au casque”

Cette victoire “va entre guillemets me faire exploser mais il faut garder la tête froide”, a-t-il commenté, bien conscient de la portée d’une victoire d’étape sur la plus grande course du monde.

Sur la ligne d’arrivée, ses propres coéquipiers n’en revenaient pas de l’exploit réalisé par Victor Lafay. “À 1 km, les gars m’ont demandé qui a gagné. J’ai dit Victor, mais en déconnant. Et là j’ai vu qu’il gagne ce con. C’est énorme !”, s’est marré son compagnon de chambre, Anthony Perez.

”Hier, on a senti que Victor était dans une forme exceptionnelle, c’était le seul capable d’accompagner les deux derniers vainqueurs du Tour de France. Ce matin, je lui ai dit qu’avec des jambes comme ça, il était obligé de gagner une étape”, a-t-il ajouté avant de décrire à sa manière Victor Lafay.

”Il a un pète au casque, il est un peu fou ! Il se couche tard, se lève tard, il fait n’importe quoi et ça marche… Je ne comprends rien avec ce mec ! C’est un talent, on le connaît, on sait que dans ses meilleurs jours, il est capable de nous faire des trucs incroyables. Il sent la course et quand il a des jambes comme ça, il est quasi imbattable. Chapeau à lui, franchement incroyable.”

Pour son équipe Cofidis, cette première victoire sur le Tour depuis Sylvain Chavanel en 2008 constitue une “délivrance”, s’est réjoui le manager général Cédric Vasseur.