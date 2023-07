Tadej Pogačar, comme on l'aime : le coureur fait déjà la fête dans le bus pour fêter la victoire de son coéquipier (VIDEO)

Adam Yates, a été plus fort que son frère et tous les autres lors de la première étape de la 110ème édition du Tour de France. Le coureur de l'équipe UAE s'est échappé avec son frère jumeau dans les derniers kilomètres de la course, avant de le déposer à quelques dizaines de mètres de la ligne. Il remporte donc la victoire et le premier maillot jaune de ce Tour 2023.