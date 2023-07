Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 2 juillet… 1948: le dernier de l'étape est... éliminé

Une sorte de Squid Game avant l’heure à la sauce cycliste. Louis Caput, qui en est à son premier Tour et qui est l’équipier de Jean Robic à qui il a donné sa roue lorsque celui-ci a crevé, est la première victime de ce règlement, le 2 juillet 1948, lors de l’étape Dinard-Nantes.

La première et l’une des dernières puisque l’idée de l’élimination du dernier du classement général ne reviendra pas. Au contraire de Caput qui remportera deux étapes (1949, 1955), avant de devenir plus tard directeur sportif de Raymond Poulidor et de Joop Zoetemelk avec les équipes Mercier.

Pas de souci en revanche en 1948 pour Gino Bartali, qui s’empare du maillot jaune lors de la 14e étape, et ne le lâchera plus. Dix ans après avoir remporté sa première Grande Boucle, Ginettaccio accroche la seconde à son palmarès.