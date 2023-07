Vingegaard se défend : “J’ai aidé Wout en ne relayant pas Pogacar”

Interrogé sur le sujet, le vainqueur du Tour 2022 se justifie : “J’ai fait quelque chose pour lui. J’aurais pu être égoïste et relayer Pogacar (quand les deux hommes étaient en tête dans la descente du Jaizkibel, NdlR). Mais je me concentre sur le classement final. C’est vrai que l’équipe a plusieurs objectifs et on est tous déçus pour Wout, moi le premier” a-t-il expliqué au média néerlandais Wielerflits.

"D'une certaine manière, j'ai perdu moins de temps que je ne le pensais au jeu des bonifications", a concédé Vingegaard. Avant de préciser qu'il trouve "injuste" les critiques dont il fait l'objet.

Notons que le Danois avait aidé Christophe Laporte à s’imposer sur la première étape du Critérium du Dauphiné en comblant l’écart sur Rune Herregodts dans le dernier kilomètre. Mais il semble moins enclin à jouer collectivement sur le Tour. Tant mieux pour Victor Lafay et tant pis pour Wout van Aert.