Cédric Vasseur, patron de Cofidis : “Jumbo devrait peut-être mieux cibler ses objectifs et en laisser un peu aux autres”

L’occasion pour Marc Madiot d’évoquer des “problèmes de riches”, qu’il aimerait avoir lui-même. Mais c’est surtout l’intervention de Cédric Vasseur, ex-consultant de la chaîne belge et patron de l’équipe Cofidis, victorieuse ce dimanche, qui a retenu l’attention.

”Les Jumbo savent tout mieux que tout le monde donc c’est difficile de se mettre à leur place. Ils ont la science infuse, ils s’entrainent mieux que les autres, ils connaissent mieux la tactique. Au final ils n’ont pas réussi à gagner. Peut-être n’ont-ils pas fait assez de stages en altitude ou n’avaient-ils pas la bonne nutrition ? Ou pas le bon gonflage dans les pneus ? Ou pas la bonne stratégie dans le bus ?” lâchait un Vasseur quelque peu taquin.

Avant de devenir plus sérieux : “Tout simplement, c’est le sport cycliste. Il y a une concurrence de plus en plus forte, il faut être humble. La communication n’était peut-être pas bonne entre van Aert et Vingegaard, chacun voulait jouer sa carte. C’est un problème de management, c’est à Richard Plugge de le résoudre. Mais c’est de plus en plus difficile de jouer à la fois le général et les étapes. Ils veulent le beurre et l’argent du beurre, ils écrasent tout depuis le début de saison. Peut-être faut-il en laisser aux autres, mieux cibler ses objectifs.”

Pour autant, la Jumbo avait réussi à mener à bien ses objectifs divers la saison dernière avec six victoires d’étape, le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à pois la saison dernière. Mais Vasseur n’en démord pas : “A vouloir tout gagner, on finit parfois pas tout perdre. Laisser van Aert à la maison ? C’était envisageable, surtout s’il ne veut pas forcément finir le Tour. Vouloir tout gagner, ça peut marcher une année mais pas sur le long terme.”

Des propos qui risquent d’arriver jusqu’aux oreilles de la formation néerlandaise…