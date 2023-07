Du vin rouge avec… du coca et la superstar Landa : le Pays basque a fait la fête au Tour

Pour son Grand départ, le Pays basque n’a pas déçu. Il a été fidèle à sa réputation. Il a vu des milliers d’aficionados se rassembler aux bords des routes, tantôt sous le soleil, tantôt sous la pluie. Un échantillon du climat local. “Ici, il pleut 300 jours par an”, sourit Michel Giron Valiente, un habitant de San Sebastian. Pas forcément fan de vélo, il ne pouvait toutefois pas rater cet événement unique. Avec sa femme Yasmina, ils se sont rapidement pris au jeu. Quelques minutes après leur arrivée sur le bord de parcours, ils étaient déjà habillés du maillot à pois distribué par la caravane publicitaire, dont le passage était au moins aussi attendu que celui des coureurs.

Le Mur du bruit

L’endroit qui a le mieux résumé la folie basque, c’est probablement la côte de Pike et ses deux kilomètres à 10 %, qui ont été le terrain de jeu de la première bagarre entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, samedi.

Il fallait d’ailleurs se lever tôt pour y trouver une place privilégiée dans les pentes les plus raides. Dès 11h30, les alentours du sommet avaient été fermés pour éviter un rassemblement trop important. Cela n’a pas empêché des milliers de personnes de se rassembler au pied et après le sommet, dans cette bosse aux faux airs de Mur de Huy qui s’est rapidement transformé en Mur de bruit.

Le Tour passe à l’orange

Dis-moi comment tu te comportes sur le bord des routes, je te dirai qui tu es. Le Basque l’a prouvé : il est facilement reconnaissable. Il porte un maillot orange, une vareuse de l’équipe historique Euskaltel Euskadi ou de son club de foot préféré (l’Athletic Bilbao pour les uns, la Real Sociedad pour les autres). Il chante pour Mikel Landa, le héros local. Il a pris le soin d’amener un drapeau basque avec lui, avec lequel il joue au torero à chaque passage de voiture. Il boit du kalimotxo, ce mélange de vin rouge et de coca étonnamment rafraîchissant. Et il est aussi drôle que bruyant, quand il crie “Mbappé” lorsqu’il aperçoit une voiture française ou lorsqu’il se moque gentiment des policiers qui tentent de faire la loi. Et dire que dans moins d’un mois, pour la Clasica San Sebastian, il remettra ça.