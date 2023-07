”Je crois pouvoir dire que nous possédons le meilleur train de ce Tour de France et je comprends que nous fassions peur à nos rivaux.” En enlevant, lundi, le premier sprint massif de ce Tour de France, Jasper Philipsen a démontré que sa petite phrase balancée avant le début de la Grande Boucle ne relevait aucunement de l’arrogance mais tenait bien plus du constat réaliste. Sinkeldam, Rickaert mais surtout Mathieu van der Poel ont parfaitement mis le dernier étage de la fusée sur orbite. Une mise à feu réussie donc pour les troupes des frères Roodhooft qui pourraient à nouveau déboucher le champagne ce mardi à Nogaro.

Nouvelle occasion loupée pour van Aert

Cinquième à Bayonne, Wout van Aert a vu une nouvelle occasion de lever les bras sur ce Tour de France lui filer sous le nez. Gêné par Philipsen et “touché par le public” selon ses propres dires, l’Anversois n’a pu sprinter comme il l’aurait voulu. Un succès aurait dû le dont de faire retomber la pression après la polémique du non-relais de Vingegaard la veille à propos de laquelle le Belge a tenté de calmer le jeu. “Nous avons discuté de tout ça en interne dimanche soir. Avec le recul c’est vrai que si Jonas avait pris un relais mes chances de m’imposer auraient été plus grandes mais si, d’un autre côté, il avait relayé Pogacar au sommet du Jaizkibel, j’aurais alors sauté…”

Cavendish dans le jeu

Sixième du sprint à Bayonne, Mark Cavendish a semblé dans le jeu lors de la première arrivée massive de ce Tour de France. En difficulté lors du week-end d’ouverture de la Grande Boucle, celui que beaucoup considèrent comme le meilleur de tous les temps semble s’être surtout économisé au métier. De quoi réussir à prétendre à une 35e victoire d’étape sur la Grande Boucle qui lui permettrait de dépasser le géant Eddy Merckx ?

Powless, le nouveau Cort

Un an après que Magnus Cort, son équipier de chez EF Education First, se soit emparé du maillot à pois lors des premières journées du Tour et ai enflammé le public, Nelson Powless a pris le relais au sein de l’équipe américaine. Avec son visage poupon ses gestes pour haranguer les foules et son sourire permanent, celui qui possède du sang indien dans ses veines a vu sa cote de popularité monter en flèche.