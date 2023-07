Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 3 juillet… 1994: la chute de Nelissen et Jalabert

Un policier, imprudent, prend une photo pour un spectateur. Le peloton, lancé à près de 70 km/h, ne peut pas éviter le drame. Wilfried Nelissen, maillot jaune trois jours l’année précédente, touche l’homme, chute, et entraîne avec lui notamment Laurent Jalabert. La victoire de Djamolidine Abdoujaparov sera finalement anecdotique. Jalabert reste longtemps au sol avant de se relever. Le Français est amené à l’hôpital et souffre de plusieurs lésions à la mâchoire ainsi que de fractures aux incisives. Tout récent champion de Belgique, Wilfried Nelissen a une comotion cérébrale. Le policier, lui, est victime d’un enfoncement du thorax.

Jalabert va réorienter sa carrière avec succès. ©Presse Sports

Jalabert reste plusieurs semaines hospitalisé, et ne reprend la compétition qu’en octobre. Le Français a eu peur, très peur. Il ne vise dès lors plus les sprints collectifs, profitant de cet événement malencontreux pour réorienter avec succès sa carrière, remportant notamment la Vuelta en 1995. Nelissen sera à nouveau champion de Belgique, en 1995, remportant trois étapes de Paris-Nice. Mais la Grande Boucle ne lui sourira plus… “Je ne me souviens pas de la chute elle-même, avouera Nelissen quelques années plus tard. Cette chute m’a causé des problèmes de dos.”