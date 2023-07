La question du jour au Tour de France : Jasper Philipsen peut-il faire mieux que ses deux victoires d’étapes de l’an dernier ?

OUI. Après avoir longtemps tourné autour, Jasper Philipsen avait fini par décrocher deux victoires l’an dernier, dont l’ultime étape sur les Champs-Elysées. Cela lui a servi de déclic. Et aujourd’hui, le jeune Anversois semble bien plus fort. Très confiant en ses possibilités, il est également devenu un coureur plus costaud. Il est même peut-être actuellement le meilleur sprinter du monde.