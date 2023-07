L’organisateur du Tour de France se défend après la polémique sur le tracé de la 3e étape : “Plus de risque de chutes dans des lignes droites”

Pour de nombreux coureurs, la courbe présente dans les derniers mètres de l’étape a rendu le final dangereux, obligeant Wout van Aert à freiner brusquement.

Au lendemain de ce final chaotique, le concepteur du parcours du Tour de France Thierry Gouvenou s’est défendu. “Je reconnais que le final n’était pas droit, c’est clair”, a-t-il confessé à nos confrères de Sporza, “mais sur l’agglomération de Bayonne qui fait plus de 100 000 habitants, j’avais déjà refusé deux autres sites d’arrivée, qui me semblaient dangereux pour les coureurs. On a trouvé cette solution même si c’est vrai qu’elle n’était pas idéale, ni rectiligne”, a continué Gouvenou.

L’ancien coureur qui travaille désormais pour ASO a également justifié ce choix d’une autre manière : “Avec l’expérience, je me rends compte qu’il y a plus souvent des chutes sur des parcours rectilignes que dans des parcours en courbe.”

”C’est de plus en plus difficile de trouver des sites d’arrivée dans les grandes villes”, a continué Gouvenou, “les téléspectateurs ne se rendent pas toujours compte mais les organisateurs doivent tenir compte de nombreux paramètres. Il faut l’arrivée la plus sûre possible pour les coureurs mais aussi de la place pour la zone technique, pour les spectateurs qui veulent voir l’arrivée de l’étape. Et ce n’est pas toujours simple.”