L'avis de notre consultant Johan Museeuw après la 4e étape du Tour de France : “ASO pense plus au spectacle qu’à la sécurité des coureurs”

Je me pose également une question : pourquoi la plus grande course du monde ne travaille-t-elle pas avec Boplan, comme en Belgique (NdlR : Thierry Gouvenou a évoqué l’argument écologique lors d’une interview à Sporza, expliquant que ces clôtures plus hautes et plus larges demandaient six à sept camions supplémentaires) ? Les spectateurs verront peut-être un peu moins bien mais ce sera plus sécurisant pour les coureurs.

"Avec van der Poel dans son équipe, Ewan aurait déjà gagné deux étapes aussi."

Sportivement, il faut reconnaître qu’Alpecin-Deceuninck a fait le sprint parfait, avec un nouveau lead-out incroyable de Mathieu van der Poel. Il a fait un sprint avant le sprint pour replacer Jasper Philipsen. Il s’est imposé face à Biniam Girmay pour s’ouvrir la voie. C’est là qu’on voit ses qualités de cyclocrossman. On sent aussi que Philipsen a une confiance aveugle en son poisson-pilote et qu’il le suit partout. Ce duo me rappelle Stefano Zanini et Tom Steels, à l’époque. Avec deux victoires d’étape et le maillot vert sur les épaules, la formation belge respire la confiance.

Il faut aussi féliciter Caleb Ewan, qui fait deuxième et est sur le podium pour la deuxième fois en deux jours. Je lui souhaite, à lui et à son équipe, de remporter une étape sur ce Tour de France. Si Ewan avait un poisson-pilote comme van der Poel, il gagnerait aussi.”