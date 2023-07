Durant la troisième étape entre Amorebieta et Bayonne, le Wallon était présent sur la moto et a croisé plusieurs de ses anciens équipiers. Notamment Caleb Ewan qu’il a côtoyé chez Lotto Soudal ces dernières années. À l’arrière du peloton, les deux hommes ont échangé quelques secondes.

Philippe Gilbert a d’ailleurs reconnu qu’il avait “misé sur lui pour l’étape du jour.” Avant de continuer : “Et si tu ne gagnes pas, tu me dois quelque chose.” Un peu surpris, le coureur australien lui a demandé combien d’argent il lui devrait. Gilbert a simplement répondu : “Tu me donnes ta voiture. Laquelle ? C’est bien ça le problème, tu en as beaucoup”, ont rigolé les deux champions avant de continuer leur discussion, l’ancien champion du monde souriant en disant que le Tour de France “est plus facile sur la moto.”

Quelques heures plus tard, Caleb Ewan a terminé troisième du sprint à Bayonne derrière Jasper Philipsen et Phil Bauhaus. Reste à savoir s’il honorera le pari tenu avec Philippe Gilbert en lui faisant don d’une de ses voitures…