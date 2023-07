Trois chutes dans les deux derniers kilomètres : voici les raisons de la finale chaotique de la 4e étape du Tour de France

1. Un début d’étape tranquille

Benoît Cosnefroy qui demande à la caméra de la télévision s’il peut faire l’interview à moins de 50 bornes de l’arrivée, Wout van Aert qui prend le temps d’aller revoir sur l’iPad de la voiture Jumbo-Visma les images de la finale : le peloton s’est accordé une trêve pendant près de 150 kilomètres mardi. “Comme cela a vraiment roulé tranquille, tout le monde était frais dans la finale. Ce type de scénario augmente le nombre de coureurs encore dans le jeu pour la préparation du sprint, analysait Jasper Philipsen, le vainqueur du jour. Cela roule donc plus vite, avec plus de monde, ce qui signifie que la marge d’erreur devient très ténue…”

Un argument que confirmait Patrick Lefevere. “Quand il reste autant de sprinters sur un final de ce genre, c’est pratiquement inévitable…”

La dernière des trois chutes. ©D. R.

2. Un circuit dessiné pour les voitures et pas des vélos

”Cette arrivée sur le circuit de Nogaro sera très particulière car les virages y sont dessinés pour des bolides qui virent souvent à plus de 100km/h avec de gros ailerons et pas des cyclistes…” La préface de Cédric Vasseur s’est totalement vérifiée sur le tracé Paul Armagnac.

“Les courbes étaient vraiment très particulières et il fallait presque faire un pari à l’entrée de chacune d’elles sur la vitesse et la trajectoire la plus judicieuse, soufflait Mark Cavendish (5e). Ce final était très technique et a débouché sur un chaos complet.”

Italy's Jacopo Guarnieri, center, and Netherlands' Fabio Jakobsen lie on the asphalt in pain after crashing during the fourth stage of the Tour de France cycling race over 182 kilometers (113 miles) with start in Dax and finish in Nogaro, France, France, Tuesday, July 4, 2023. (David Ramos/Pool Photo via AP)

3. Tout le monde veut prendre la roue du train Alpecin

La démonstration du TGV Alpecin-Deceuninck lundi à Bayonne a sans doute renforcé un petit peu plus encore son statut de train à prendre. La majorité des autres sprinters tentent en effet de se glisser dans la roue de Jasper Philipsen pour tenter de remonter ensuite le Campinois. Cela densifie donc le combat chez les rivaux des Alpecin.