Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 4 juillet… 1952 : la première arrivée au sommet

L’étape de 266 kilomètres était alors partie de Lausanne, en Suisse, pour dompter les 21 terribles lacets de l’Alpe d’Huez. À ce petit jeu, c’est la légende Fausto Coppi qui s’est distinguée. L’Italien n’a pas seulement remporté l’étape, prenant la mesure de Jean Robic dans la montée finale, qu’il déposait à six kilomètres du sommet et en grimpant l’Alpe d’Huez à la vitesse de 18,654 km/h en près de 45 minutes : il a montré qui était le patron. Le cycliste de Bianchi-Pirelli prend à cette occasion le maillot jaune et ne le lâche plus jusqu’à Paris, remportant alors sa deuxième et dernière Grande Boucle. “J’ai grimpé sans forcer”, dira simplement Coppi, qui s’imposa également cette année-là à Pau et à Sestrières.