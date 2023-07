On ne va pas se mentir : il ne s’est pas passé grand-chose sur les routes du Tour, ce mardi, avant l’arrivée des coureurs sur le circuit de Nogaro. Les coureurs n’avaient clairement pas envie de dépenser de l’énergie inutile, à tel point qu’il n’y a pas eu d’échappée matinale. L’étape était idéale pour la sieste devant son téléviseur.

Le premier mouvement de course a eu lieu après… 94 kilomètres. Une fois le sprint intermédiaire passé (et remporté par Philipsen), Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën) et Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) ont faussé compagnie au peloton, sans jamais avoir l’espoir d’aller au bout. “On peut faire l’interview d’après-course directement. Pourquoi on fait ça ? Je ne sais pas”, s’est marré Cosnefroy en parlant au caméraman présent sur la moto à ses côtés.

Le coureur de 27 ans a tout de même empoché le prix du combatif du jour, tandis que Delaplace est passé en tête de la seule côte (de quatrième catégorie) de la journée. “Anthony m’a toujours inspiré quand j’étais jeune, il y avait de l’émotion d’être avec lui”, a indiqué Cosnefroy après la course. De beaux mots.

Pas de sprint pour van Aert

Frustré depuis le début du Tour de France, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a fait redescendre la pression, ce mardi. On n’a pas été surpris de voir qu’il ne se mêlait pas au sprint intermédiaire (le maillot vert n’est pas son objectif cette année) mais on a été plus surpris de voir qu’il ne participait pas non plus à l’emballage final. Le Belge est resté gentiment dans les roues des sprinters pour terminer à la neuvième position et signer un troisième top 10 en quatre étapes.

Le duo van der Poel – Philipsen encore impressionnant

Les autres équipes ont beau avoir essayé de les enfermer, Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen sont tout de même parvenus à sortir de leur boîte pour aller chercher la victoire. Le premier s’est frayé un chemin à la droite de Biniam Girmay dans le dernier kilomètre et a remonté son sprinteur de manière impressionnante, avant de déposer Philipsen sur un plateau, à 150 mètres de la ligne. “Jasper m’a crié qu’il était encore dans ma roue et j’ai trouvé le petit trou pour y aller”, se réjouissait MVDP. Philipsen l’a suivi “les yeux fermés”. Et il a bien fait.

Plusieurs chutes dans le final : Jakobsen bien amoché, Guarnieri abandonne

Elles avaient relativement épargné les coureurs depuis le début du Tour de France (si l’on excepte Enric Mas et Richard Carapaz, contraints à l’abandon dès la première étape). Mais les chutes ont été le fait marquant du final de la quatrième étape. Sur le circuit de Nogaro, Fabio Jakobsen a été le premier à tomber, avant que deux autres chutes n’animent le dernier kilomètre.

Le sprinter de la Soudal-Quick Step a passé la ligne bien amoché. Il a goûté au bitume du circuit de Nogaro à vive allure et son maillot était déchiré sur le côté droit, laissant apercevoir de nombreuses éraflures. Il ne passera pas une bonne nuit. Du côté de Lotto Dstny, Jacopo Guarnieri a été contraint à l’abandon. Un coup dur pour la formation belge, qui a déjà vu Jasper De Buyst chuter en début de Tour.