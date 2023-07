Wout van Aert réagit aux moqueries de Pogacar : “Je vais répondre avec les pédales”

Une nouvelle fois, hier, Wout van Aert était frustré sur la ligne d’arrivée. Il est à nouveau passé près de la victoire à Bayonne, mais a dû se contenter de 5e place après avoir été gêné dans son sprint par Jasper Philipsen, le vainqueur du jour. “J’ai été touché par Philipsen à gauche et par le public de l’autre côté. Ça m’a fait perdre toutes mes sensations et c’est pour ça que je me suis arrêté net”, a regretté WVA après l’arrivée. “J’ai décidé de ne plus prendre de risques. Jasper peut s’estimer heureux que c’était moi qui sprintais à côté de lui, car avec un sprinteur comme Sagan par exemple, il aurait sans doute reçu un coup”, a-t-il ajouté ce mardi avant le départ de la 4e étape à Dax, avant d’expliquer : “Jasper sprinte à droite car c’était le chemin le plus court, mais quand il sent que je reviens, il dévie un peu plus […] C’était discutable, mais c’est surtout l’arrivée qui l’était”. Selon lui, c’est à cause de cette arrivée controversée que le jury n’a pas déclassé Philipsen.