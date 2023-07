La question du jour au Tour de France : avec l’arrivée dans les Pyrénées, le Tour de France va-t-il vraiment commencer ce mercredi ?

NON. Pour deux raisons. Parce qu’on estime que le Tour a déjà bien commencé lors du week-end inaugural au Pays basque, avec notamment deux premières bagarres entre Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), dans la côte de Pike puis dans celle de Jaikzibel. Mais aussi parce que l’étape de ce mercredi, entre Pau et Laruns, ne devrait pas encore donner lieu à la grande explication tant attendue.