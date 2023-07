En se faufilant dans la grande échappée du jour (plus de 35 coureurs), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) a flairé le bon coup. Seul homme du classement général à avoir pris la poudre d’escampette, il a profité du travail des autres coureurs pour rester tranquillement dans les roues du groupe de tête. Et dans le col de Marie Blanque, il est passé à l’offensive pour mettre la concurrence KO et faire coup double : victoire d’étape et maillot jaune. “Je pensais surtout à la victoire d’étape mais je suis heureux avec le maillot”, souriait-il après l’étape.

L’équipe Bora, qui a parfaitement géré la course, place même un autre coureur dans le top 5 du général en la personne d’Emmanuel Buchmann, désormais quatrième. Une masterclass.

Vingegaard a repris une minute à Pogacar

On ne s’attendait pas forcément à voir les favoris se bagarrer ce mercredi. Mais ils nous ont donné tort. Dans le col de Marie Blanque, la Jumbo-Visma a élevé le tempo et a senti qu’elle faisait mal aux jambes à tout le monde, grâce aux efforts de l’inusable Sepp Kuss. “On voulait durcir la course car on sait que ça convient bien à Jonas”, ont expliqué les coureurs de la formation néerlandaise après l’arrivée.

Se sentant en grande condition, Jonas Vingegaard a attaqué Tadej Pogacar (UAE Emirates) dans les pourcentages les plus compliqués de la dernière ascension du jour, avant de faire la descente vers Laruns à bloc. Un superbe effort qui permet au Danois de terminer l’étape avec plus d’une minute d’avance sur Pogacar. Joli coup.

À bloc : le leitmotiv de van Aert

Il n’est pas passé loin de son quatrième top 10 en quatre étapes. Dans le bon coup du jour, Wout van Aert n’a pas ménagé ses efforts à l’avant. Avec Victor Campenaerts (Lotto Dstny) puis avec Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), il a tenté de fausser compagnie à l’échappée du jour pour tenter d’aller remporter l’étape et le maillot jaune. Mais dans le col de Marie Blanque, il n’a pu suivre l’allure imposée par les cadors.

Rattrapé par le peloton, van Aert – qui avait déjà beaucoup donné – a encore mis un gros relais dans le groupe de tête, juste avant que Pogacar ne craque. Le Belge a logiquement été récompensé par la combativité. On sent qu’il va continuer à rouler de manière offensive jusqu’à ce qu’il gagne enfin son étape. Et c’est tant mieux pour le spectacle.

La consolation de Felix Gall

Présent dans l’échappée, Felix Gall (AG2R-Citroën) n’a pas gagné mais il s’est consolé avec le maillot à pois. “Ce n’était pas vraiment un objectif mais je suis content de ne pas terminer la journée bredouille”, précisait-il après la course. Passé en tête du premier col hors catégorie du Tour (le col du Soudet), il est également passé deuxième au sommet du col de Marie Blanque. Cela lui a permis de récolter un total de 28 points et de s’emparer du maillot de meilleur grimpeur, devant Giulio Ciccone (Lidl-Trek). On peut s’attendre à revoir Gall à l’avant dès ce jeudi pour conserver sa tunique.

Jakobsen dans les délais

Tombé sur le circuit de Nogaro lors du final de la quatrième étape mardi, Fabio Jakobsen a courageusement pris le départ ce mercredi matin. Avec de nombreux pansements sur le côté droit et des plaies encore ouvertes, il a rapidement été mis en difficulté par le rythme élevé du début d’étape. Mais grâce notamment au travail de ses équipiers Yves Lampaert et Dries Devenyns, le sprinteur de la Soudal – Quick Step est parvenu à rallier l’arrivée dans les délais. Un bel effort qu’il devra reproduire ce jeudi.