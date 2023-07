Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 5 juillet… 1999: Jacky Durand se fait rouler dessus

Mais ce n’est pas pour ses qualités et sa douce folie qu’on parle ici de Jacky Durand. Le 5 juillet 1999 se déroule la deuxième étape entre Challans et Saint-Nazaire. Pris dans une chute collective, le Lavallois se relève, évidemment. Il chasse alors le peloton mais il se rend compte que ses freins ne fonctionnent plus. Jacky Durand se retrouve au sol. Un directeur sportif de la Mapei roule alors maladroitement sur son mollet. Même pas mal, dirait Rocky. Vous l’aurez deviné : Durand se relève. Encore. Il termine l’étape avec une luxation de l’épaule et un genou abîmé. Mais Jacky Durand arrive finalement bon dernier à Paris, à 3h19 d’un Lance Armstrong finalement déclassé. Jacky Durand, le baroudeur dans toute sa splendeur…

Bandana et à l'attaque: Jacky Durand dans toute sa splendeur.