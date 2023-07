Vingegaard n’est pas encore maillot jaune

D’abord, parce que le Danois n’est pas (encore ?) maillot jaune. C’est Jai Hindley. Très malin et opportuniste ce mercredi, en se faufilant dans l’échappée victorieuse, le coureur de la Bora-Hansgrohe a fait coup double : étape et maillot jaune. Et il ne faut pas le sous-estimer. L’étape de jeu, entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, permettra de savoir s’il faudra compter avec lui ou non pour la victoire finale.

Si le vainqueur du Giro 2022 ne paie pas ses efforts de mercredi et parvient à suivre les meilleurs, il se positionnera comme un prétendant au maillot jaune à Paris. Dans le cas contraire, il sera, au mieux, un candidat au podium. Mais au vu de sa forme actuelle et de sa préparation, qui est axée sur le Tour de France depuis plusieurs mois, on peut penser qu’il répondra à nouveau présent ce jeudi. D’autant que la formation Bora semble être solide, avec notamment Emmanuel Buchmann (4e du général), Bob Jungels ou Patrick Konrad aux côtés de Hindley.

Pogacar va monter en puissance

Ensuite, parce que Tadej Pogacar va monter en puissance. On le sait : la préparation du Slovène a été tronquée par cette chute survenue lors de Liège-Bastogne-Liège, qui lui a occasionné plusieurs fractures du scaphoïde gauche. Il a pris du retard et sa forme va évoluer de manière ascendante durant le Tour. “Mon entraînement a pris un peu de retard et je devrais me sentir bien dans la troisième semaine”, a déjà prévenu Pogi. Et c’est précisément à ce moment-là que la victoire finale se décidera.

Le Tour ne fait que commencer

Enfin, parce que le Tour de France ne fait que débuter. Seulement cinq étapes ont été courues et il en reste 16. C’est énorme et tout peut se passer pour Jonas Vingegaard : jour sans, chute, crevaison… ou test positif au covid. Demandez à Remco Evenepoel ce qu’il en pense...