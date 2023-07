Le sujet que vous avez choisi : après les deux succès de Jasper Philipsen, les Belges vont-ils faire mieux que l’an dernier sur le Tour de France ?

Si l’édition 2022 du Tour de France avait commencé sur les chapeaux de roues pour les coureurs belges avec le succès d’Yves Lampaert sur le chrono d’ouverture dans les rues de Copenhague et le succès sensationnel de Wout van Aert à Calais lors avec le maillot jaune lors de la 4e étape, nos compatriotes ne sont pas en reste cette année. La Belgique a déjà pu sabrer le champagne à deux reprises en cinq étapes grâce aux deux succès au sprint de Jasper Philipsen.

Ce qui laisse à penser que les Belges sont bien partis pour faire au moins aussi bien que sur le Tour de France 2022… alors qu’ils avaient déjà placé la barre très haut l’an dernier avec six victoires d’étapes, le maillot vert et le prix du supercombatif.

Combien d’étapes pour Philipsen ?

En levant les bras sur les deux premiers sprints massifs de ce Tour de France, Philipsen a démontré que non seulement il était le meilleur sprinter du monde à l’heure actuelle mais aussi qu’il disposait, avec Mathieu van der Poel, du meilleur poisson pilote de la planète. Son succès à Nogaro, où la course semblait perdue à l’entame de la dernière ligne droite, en est la meilleure preuve.

Après son doublé inaugural, le Belge aspire à encore plus. Après les deux étapes pyrénéennes, il devrait être à la bagarre lors des deux étapes suivantes à Bordeaux et Limoges qui devraient favoriser des sprints massifs.

L’objectif est double pour Philipsen désormais. Prudent avant le Tour de France, le coureur d’Alpecin – Deceuninck est devenu le favori numéro un pour décrocher le maillot vert. S’il gagne à nouveau (ou ne passe pas loin de la victoire) dans les prochains jours, le Belge devrait encore augmenter son avance sur ses principaux rivaux au classement par points.

D’autant qu’avec ses qualités, il devrait passer la haute montagne plus facilement que les autres “grosses cuisses” du peloton. Ce qui pourrait lui donner davantage de fraîcheur que ses adversaires sur les sprints de la fin du Tour., comme c’était le cas l’an dernier quand il avait dû attendre la 15e étape pour (enfin) lever les bras sur la Grande Boucle.

Wout van Aert veut répondre avec les pédales

Si le maillot vert est l’objectif affiché de Philipsen dans la suite du Tour, Wout van Aert semble complètement s’en désintéresser. Cette année, le Belge préfère se concentrer sur les victoires d’étapes, tout en aidant son leader Jonas Vingegaard à décrocher une deuxième Grande Boucle. La chance n’a pas encore souri au coureur d'Herentals qui est passé tout près du succès à San Sebastian. Frustré d’être passé si près du succès, WVA a expliqué qu’il voulait “répondre avec les pédales” dans les prochains jours. Et les opportunités ne manqueront pas dans la suite de ce Tour de France pour celui qui a remporté au moins une victoire d’étape sur chacun des Tours auxquels il a participé (2019, 2020, 2021, 20222).

Van Aert semble en mesure de gagner sur (presque) tous les terrains : au sprint, dans les étapes vallonnées comme en montagne et même dans le chrono. Les seize étapes restantes de cette Grande Boucle résonnent comme autant d’opportunités pour le coureur de l’équipe Jumbo de lever les bras sur cette Grande Boucle.

Des opportunités sur tous les terrains

Derrière nos deux cadors, d’autres Belges ont une chance de remporter une étape. Comme Philipsen et van Aert, Jordi Meeus aura encore jusqu'à six opportunités pour faire parler sa pointe de vitesse lors des arrivées massives. Pour le premier sprint de sa carrière sur la Grande Boucle, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe a pris une septième place encourageante. Un résultat qui en appelle d’autres, d’autant qu’il possède, en la personne de Danny van Poppel, l’un des meilleurs poissons pilotes du peloton.

Et quand la route va s’élever, plusieurs autres Belges auront leur chance. Principalement Dylan Teuns. Avec ses succès à la Planche des Belles Filles (2019) et au Grand Bornand (2021), le Limbourgeois sait comment gagner une étape de montagne du Tour de France.

Et une surprise n’est pas à exclure non plus du côté de Lotto Dstny où les étapes vallonnées de la deuxième semaine pourraient convenir à des coureurs comme Victor Campenaerts et Maxim Van Gils.

Enfin, Steff Cras est la bonne surprise belge de ce début de Tour de France. Lui aussi peut espérer se montrer en montagne tout en essayant de décrocher un top 15 au classement général à Paris.