Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 6 juillet… 1976: le plus grand écart à l’arrivée entre le 1er et le 2e

Après 160 kilomètres d’échappée solitaire, le cycliste de Super Ser franchit la ligne d’arrivée et attend le reste des coureurs. Il attendra longtemps. 22 minutes et 50 secondes d’avance sur le Néerlandais Gerben Karstens : c’est évidemment le plus gros écart enregistré depuis la deuxième guerre mondiale entre le premier d’une étape et le deuxième, record qui tient jusqu’à ce jour. Le village natal de José Luis Viejo, Azuqueca de Henares, fête l’événement avec un feu d’artifice. Sa femme enregistre l’événement sur cassette pour en profiter à son retour. “L’écart aurait pu être plus grand encore mais j’ai crevé dans une montée et ça a pris beaucoup de temps pour réparer, la voiture de soutien ayant décramponné pour vérifier l’écart de temps, expliquait des années plus tard Viejo. J’avais tellement d’avance qu’on ne captait plus la radio de la course et nous n’avions aucune idée de l’écart.”