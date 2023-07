Après avoir tout donné dans les Pyrénées, Wout van Aert ne disputera pas le sprint à Bordeaux : “Il est temps de faire des choix”

À lire aussi

Au lendemain de cette étape lourde en débauche d’énergie, place au sprint vers Bordeaux. Une étape plate qui va sourire aux sprinters. Mais cette nouvelle bataille entre "grosses cuisses" se fera sans Wout Van Aert, forcément affecté après ses deux journées colossales dans les Pyrénées. “Wout aurait aimé que Jonas gagne l’étape, mais cela n’a pas fonctionné”, a expliqué Merijn Zeeman, le directeur sportif de Jumbo-Visma. “Aujourd’hui, nous allons donc le laisser se reposer. À moins qu’il veuille se faire violence dans le final, il ne devrait pas faire le sprint. L’objectif est de prendre un jour de récupération pour faire le plein d’énergie. Maintenant, c’est aux sprinters de jouer.”

Une tactique qui ne déplaît pas du tout à Wout Van Aert. “Je me sens un peu fatigué après une telle journée”, a-t-il reconnu avant cette septième étape. “Nous sommes allés jusqu’au bout en tant qu’équipe et c’est une satisfaction. Clairement, nous espérions avoir la cerise sur le gâteau avec une victoire d’étape. Mais nous sommes tombés sur un Tadej Pogacar des grands jours. Il faut l’accepter et repartir de l’avant.”

L’idée est donc de se reposer un peu… avant de repartir à l’attaque à Limoges. En effet, le tracé de la huitième étape convient à merveille au Belge avec un final plutôt vallonné et une dernière ligne droite en faux plat montant. “Je suis satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées hier car je me sentais encore mieux que la veille. Malgré tout, je ne pense pas que je vais sprinter aujourd’hui. Demain me convient mieux et il est temps de faire des choix.”

Wout Van Aert a fait taire les “critiques”

”Je vais répondre avec les pédales”, avait répondu Wout Van Aert après les (dures) critiques et certaines moqueries dont il avait fait l’objet durant le premier week-end. On peut écrire sans trop de problèmes que le train de la Jumbo n’avait pas menti. “Si par “critiquer”, vous voulez dire qu’il avait faim de victoires d’étape, c’est tout à fait vrai !”, reprend Merijn Zeeman. “Lors du premier week-end, il a montré un niveau fantastique. C’est bien qu’il se soit battu au Pays basque, même s’il n’a pas gagné. Tandis qu’hier, il était notre meilleure carte dans le Tourmalet”, a-t-il tempéré.

Pour Merijn Zeeman, son coureur est et reste un phénomène du cyclisme. “La façon dont il s’est précipité comme un animal dans les premiers kilomètres pour s’échapper était incroyable. Honnêtement, il y a peu de coureurs qui peuvent réaliser quelque chose comme cela.” Et Wout Van Aert aura encore l’occasion de prouver qu’il reste un coureur à part. Pour une première victoire d’étape pour la cuvée 2022-2023 ? Réponse demain à Limoges !