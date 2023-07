Jasper Philipsen prive Cavendish de sa 35e victoire sur le Tour de France : “J’ai devancé le plus grand sprinter de tous les temps”

Malgré une plainte, rejetée par les commissaires, de l’équipe Intermarché qui estimait que Philipsen avait gêné le sprint de Biniam Girmay, troisième, Philipsen a donc enlevé un troisième succès sur ce Tour, son cinquième en deux éditions. La Flamme de Ham a triomphé à Bordeaux qui fut toujours considérée comme la capitale des sprinters sur la Grande Boucle avant que les Champs Elysées n’apparaissent. Il a aussi prolongé son incroyable série dans les quinze derniers sprints massifs où il compte désormais cinq victoires, cinq deuxièmes places, quatre troisièmes et une cinquième, en ouverture du Tour 2022 à Nyborg.

Le coureur d’une épatante formation Alpecin-Deceuninck, où le Belge bénéficie d’un train extraordinaire avec comme lanceurs dans les deux derniers kilomètres, dans l’ordre, Ramon Sinkeldam, Jonas Rickaert et ce diable de Mathieu van der Poel, est totalement décomplexé. Très loin de celui qui, il y a vingt-quatre mois, pleurait comme un gamin privé de dessert sur un trottoir des Champs Elysées où il venait d’essuyer une sixième défaite d’affilée, dont quatre des œuvres de Cavendish.

”Ce qui a changé, la grosse différence, c’était qu’alors, j’étais trop stressé”, reconnaissait-il ce vendredi après son sprint victorieux sur les majestueux quais bordelais. “Je me revois à Paris, vaincu par l’émotion. Depuis, nous avons beaucoup travaillé. J’ai progressé, je suis plus fort, plus expérimenté, je suis plus patient, j’en voulais trop à l’époque, alors que je n’étais pas prêt pour mes objectifs.”

L’autre différence, c’est la confiance acquise depuis son succès à Bayonne, lundi dernier.

”Avoir gagné le premier sprint m’a libéré”, assure Philipsen. “Cela m’a enlevé beaucoup de pression et a plongé l’équipe dans une ambiance euphorique. Gagner une étape était le but, déjà trois, c’est un rêve. Nous pouvons être fiers et très contents de notre performance. Tout se passe pour le mieux et on n’a pas envie que cela s’arrête là.”

Tous les observateurs, connaisseurs ou spécialistes en sont convaincus, le Limbourgeois est le meilleur sprinter du moment et la perspective de le voir égaler, voire faire mieux que Mark Cavendish, victorieux de six sprints en 2009, peut être envisagée.

“Ce qui est certain, c’est que j’ai le meilleur train et on travaille parfaitement ensemble. Et ce système avec Mathieu van der Poel pour finir est un plus."

"Je ne veux pas répondre à cela", s'est-t-il défendu. "Ce qui est certain, c'est que j'ai le meilleur train et on travaille parfaitement ensemble. Et ce système avec Mathieu van der Poel pour finir est un plus. Après, il faut quand même de la vitesse pour ponctuer ce travail. On va continuer, j'ai hâte de disputer tous les sprints d'ici à Paris, même si c'est encore loin."

Ce samedi, à Limoges, après une étape casse-pattes dont le tracé sera trop dur pour plusieurs sprinters et avec une arrivée en faux plat montant, Jasper Philipsen pourrait encore tirer son épingle du jeu. Car le Limbourgeois s’est spécialement entraîné pour cela lors de ses stages à Tenerife et à La Plagne. Il est bien meilleur grimpeur et puncheur que la plupart de ses concurrents même s’il va en (re) trouver d’autres sur sa route.

”Je me sens encore loin de toute idée de record ou d’entrer dans l’histoire du Tour”, assure-t-il, alors qu’il n’a que 24 ans. “J’en suis juste à apprécier mes succès, il reste deux semaines, gagner un jour dix ou douze étapes me paraît loin.”

Ce qui ne serait encore que le tiers des victoires obtenues sur la Grande Boucle par un certain Mark Cavendish que le maillot vert fut le seul à devancer à Bordeaux.

”C’est vraiment impressionnant de le revoir là, à son âge”, assure Jasper Philipsen, de quatorze ans son cadet. “Ce matin, dans le bus, on a revu les images de sa victoire, ici à Bordeaux, en 2010. Ça me paraissait il y a une éternité, plus aucun coureur contre lesquels il sprintait ne sont encore là. Treize ans plus tard, le revoilà. Je crois que nous avons très bien lancé le sprint, même si, peut-être, étions-nous un tout petit peu trop tôt devant. Finalement, je suis content que Cav a lancé le sprint de loin. J’ai tout donné pour le rattraper et le dépasser, il m’a servi de lièvre. L’avoir battu aujourd’hui, c’est formidable. Je suis conscient que j’ai devancé le plus grand sprinter de tous les temps.”