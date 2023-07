La question du jour : la Jumbo-Visma a-t-elle été trop arrogante en voulant tuer le Tour de France dès les Pyrénées ?

NON. Il est toujours plus facile de tirer des conclusions après la course. Mais objectivement, il n’y a pas grand-chose à reprocher à la Jumbo-Visma après la sixième étape du Tour de France. La formation néerlandaise a vu que Tadej Pogacar était un peu juste lors de l’étape de mercredi et a logiquement voulu enfoncer le clou, ce jeudi, avant que le Slovène ne monte en puissance au fil des jours. Au vu de la chute de Pogacar à Liège-Bastogne-Liège et de la préparation tronquée du maillot blanc, il était sensé de vouloir faire la différence le plus tôt possible.