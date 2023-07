L’avis de notre consultant Kevin Van Melsen après la 7e étape du Tour de France : “Cavendish a prouvé qu’il peut aller chercher sa 35e victoire”

La belle surprise du jour, c’est Mark Cavendish. Le fait qu’il termine deuxième, quasiment sans équipe, prouve son talent et montre bien à quel point il a envie d’aller chercher cette 35e victoire sur le Tour de France. Il est en capable et c’est possible. Pour être honnête, j’étais très sceptique avant le départ sur ses chances de victoires mais quand je vois ce qu’il a fait ce vendredi, je me dis que ce n’est peut-être pas impossible.

Il faut aussi souligner le premier podium de Biniam Girmay. Je l’avais trouvé un peu court jusqu’ici, il avait du mal à se faire une place. Mais il a montré qu’il était dans le jeu et que dans les 100 derniers mètres, il savait aller vite. Il a un peu coupé son effort quand Philipsen a sauté dans la roue de Cavendish. La deuxième place était proche.

guillement "Dans les étapes de plaine, le spectacle est triste."

En montagne et dans les étapes vallonnées, on voit un beau spectacle sur le Tour. Mais on ne peut pas en dire autant des étapes de plaine. Cela me fait mal au cœur de voir des journées sans échappée ou de voir des coureurs se relever, comme en début d’étape ce vendredi. On parle quand même du Tour de France, la course cycliste la plus regardée au monde. La visibilité y est énorme et une journée dans l’échappée est bien plus mise en valeur qu’une neuvième place d’étape. Il faut savoir jauger. Je trouve ça un peu triste, d’autant que cela rend le final plus nerveux. Tout le monde est encore frais dans les derniers kilomètres et pense qu’il a des bonnes jambes et qu’il peut gagner. Et cela rend la finale très dangereuse.”