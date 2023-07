Tour de France : nouvelle consécration pour Philipsen ou victoire record pour Cavendish ? Suivez la 7e étape en direct !

Ce n'est pas la côte de Béguey (4e cat. 1,2 km à 4,4 %) au kilomètre 131 qui pourrait empêcher les équipes de sprinters de lancer sur orbite leurs pur-sangs pour une troisième dernière ligne droite royale après celles de Bayonne, lundi, et Nogaro, mardi. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), le maillot vert, tentera la passe de trois au bout des deux kilomètres de ligne droite sur les quais qui précéderont la ligne d'arrivée située Quai Louis-XVIII, à hauteur de la place des Quinconces. Le Belge sera le grandissime favori mais ne sera pas le seul. Bien en jambes lors des sprints, Caleb Ewan et Bauhaus ont ont terminé 2e et 3e. L’Allemand et l’Australien ont en tête de mettre fin au règne du Belge. Il faudra également se méfier de Mark Cavendish qui court toujours après son record de victoires sur les routes du Tour.

Les sprinters intéressés par le maillot vert auront eu l'occasion de s'échauffer sur le sprint intermédiaire de Grignols au kilomètre 88.

Si certains sprinters, à l'image de Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), 171e et avant-dernier à 37:27 du vainqueur jeudi, ont souffert dans les Pyrénées, aucun d'entre eux n'a abandonné ou n'est arrivé hors-délai. Le départ réel est fixé à 13h30 et l'arrivée la plus précoce attendue à 17h07 (47 km/h de moyenne). Voilà treize ans que le Tour n'avait plus fait étape dans Bordeaux, la cité qui a vu passer le Tour le plus souvent après Paris. Bordeaux accueille la Grande Boucle pour la 82e fois ce 7 juillet.