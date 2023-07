Tour de France : voici les secrets de l’assiette de van Aert et de Vingegaard

1. Une application développée en interne

L'application propose un catalogue de 5 000 recettes! ©Athlete's FoodCoach

”En 2016, après différentes discussions avec la chaîne de supermarché Jumbo qui incarne notre sponsor principal, nous avons eu l’idée de développer une application pour smartphone dédiée à la nutrition. L’objectif était d’aider tant nos coureurs que Monsieur et Madame Tout-le-monde à manger de manière saine en proposant des recettes équilibrées articulées autour d’ingrédients faciles à trouver dans les rayons de notre partenaire. Le projet a été un énorme succès et l’appli a été téléchargée plus d’un million de fois ! Depuis le début de cette année, nous avons fait le choix de la dédier plus spécifiquement aux athlètes, amateurs comme professionnels, en la baptisant The Athletes FoodCoach. Elle est donc accessible à tout un chacun au travers de différentes formules d’abonnements (NdlR : de 20 à… 200 euros par mois) et est utilisée dans d’autres sports puisque des clubs de football comme Manchester United, le PSV Eindhoven et OHL sont devenus des partenaires. Désormais détenue par notre équipe, cette application est la clé dans notre stratégie nutritionnelle. Lorsque le coureur rentre d’une sortie d’entraînement ou termine une course, il télécharge les données de son compteur, ce qui permet d’identifier dans quelles zones d’intensité il a roulé et donc dans quel réservoir énergétique il a puisé. Sur une course par étapes comme le Tour de France, nous anticipons et intégrons également dans l’équation les efforts qu’il y aura à livrer le lendemain de manière à identifier très clairement les besoins de chacun.”

2. Des aliments pesés au gramme près

Une balance accompagne tous les repas des coureurs. ©Jumbo-Visma

”Pour chacun de ses repas, le coureur se voit proposer une liste de recettes parmi notre base de données de près de 5 000 préparations en fonction de ses besoins énergétiques. L’application détermine ensuite de manière individualisée quelle quantité de chaque aliment composant cette assiette il doit idéalement consommer. Lorsqu’ils sont en course, les athlètes se voient bien évidemment proposer des buffets préparés par nos chefs. Ceux-ci couvrent d’ailleurs près de 95 % des compétitions ainsi que des stages collectifs de l’équipe. Une petite balance est donc installée dans les hôtels que nous fréquentons durant ce Tour de France par exemple de manière à ce que les coureurs puissent contrôler les quantités de leurs prises alimentaires. Présenté de la sorte, ce programme peut apparaître contraignant et rébarbatif, mais les recrues qui nous rejoignent sont très vite conquises par son côté confortable et sécurisant. Ils savent qu’ils ne doivent désormais plus se poser un tas de questions lorsqu’ils se mettent à table. Est-ce nécessaire de reprendre une portion de riz ? Dois-je privilégier cette sauce aux légumes ou un morceau de poisson ? Avec notre méthode, tout a été pensé pour eux en amont dans le moindre détail. Les coureurs peuvent donc se décharger totalement de cette composante de la performance, c’est notre job. La notion de plaisir dans l’alimentation étant extrêmement importante, les menus sont très éloignés du cliché de l’assiette haricots vapeur-riz-poulet grillé… (rires) Pendant le Tour, les coureurs ne mangeront jamais deux fois la même chose. Nous y mettons un point d’honneur ! Si vous en doutez, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram The Athlete’s FoodCoach sur lequel nous postons chaque jour l’un des repas avalés par les coureurs. Wout est un grand amateur de risottos et de pâtes alors que Jonas apprécie une pizza healthy lors d’un jour de repos. Lorsqu’ils sont à la maison, afin de leur faciliter la vie, nous livrons les produits de notre sponsor Jumbo aux coureurs habitant en Belgique et aux Pays-Bas. Comme nous connaissons la composition de chaque aliment, cela facilite l’utilisation de notre application. Nous donnons également des cours de cuisine à nos jeunes coureurs afin de les aider à préparer les recettes de la meilleure des manières.”

Sur le Tour, les coureurs ne mangeront pas deux fois la même chose. ©Athlete's FoodCoach

3. Jusqu’à 10 000 Kcalories à avaler par jour !

”Les dépenses énergétiques d’un coureur sur la Grande Boucle sont évidemment très variables en fonction du profil de l’étape, de sa longueur mais aussi du rôle que le coureur aura dans la course. Nous discutons ainsi avec les directeurs sportifs afin de tenter de cerner au mieux ce qui attend l’athlète. Un gars qui roule en tête de peloton pendant deux heures afin de contrôler une échappée n’aura logiquement pas les mêmes besoins qu’un leader qui reste calfeutré au cœur de la meute pendant toute la journée. La constitution du cycliste a également un impact sur ses besoins en énergie. Sur les plus difficiles étapes de montagne, Jonas Vingegaard va jusqu’à brûler 7 000 kcal alors que cela monte à 10 000 pour Wout van Aert. C’est quatre fois plus qu’un homme sédentaire. Et comme il convient de toujours tenter de consommer ce que l’on dépense, inutile de vous dire qu’un cycliste doit avoir bon appétit ! Les coureurs en rigolent d’ailleurs souvent entre eux en avançant que c’est l’un des plus précieux privilèges du statut de coureur pro : pouvoir manger 10 000 K calories par jour. (rires) Le déroulé d’une journée type est le suivant : petit-déjeuner, collation d’attente, course, collation d’arrivée, en-cas à l’arrivée à l’hôtel et repas du soir. S’ajoutent évidemment à cela les barres et gels consommés sur le vélo. Pour cela aussi, les choses sont réfléchies en amont et nous établissons une stratégie nutritionnelle spécifique pour chaque étape.”

4. Pas de régime extrême, un “poids Tour” défini dès l’hiver

”Le poids est évidemment un paramètre essentiel de la performance dans le cyclisme professionnel, mais nous ne soumettons jamais nos coureurs à des régimes extrêmes visant à leur faire perdre du poids de manière trop drastique. Dès l’hiver, un plan est en effet défini avec l’ensemble du staff afin d’amener chaque coureur au poids que nous jugeons le plus adapté à chaque objectif. Un coureur de classiques flandriennes comme Wout sera ainsi toujours plus léger en amont d’aborder la Grande Boucle que lors du printemps. Les évolutions sont donc assez linéaires. Nous n’utilisons que très peu de compléments alimentaires car nous considérons que 95 à 98 % des besoins d’un cycliste professionnel peuvent être trouvés au cœur d’une alimentation saine.”

Pendant tout le Tour de France, l'équipe Jumbo-Visma partage les recettes des repas de ses coureurs. ©the athlete's foodcoach

5. Le mythe des cétones

”Comme beaucoup d’autres équipes, nous utilisons les cétones qui, pour rappel, ne sont aucunement interdites. Ce complément alimentaire (NdlR : un carburant supplémentaire pour les muscles en dehors des glucides et des lipides qui permet de retarder le moment à partir duquel le muscle va avoir besoin de sucre) fait l’objet de très nombreux fantasmes mais il n’a rien de la potion magique. Je crois qu’une bonne part du mythe qui entoure ce produit tient dans le fait qu’il est relativement nouveau, peu connu du grand public et qu’il demeure encore assez cher (environ 30€ les 30 ml) à ce jour. Cela n’aurait pas plus de sens d’interdire les cétones que de décider de bannir le sucre par exemple… Tous nos coureurs n’utilisent d’ailleurs pas les cétones car certains ne le digèrent tout simplement pas bien.”